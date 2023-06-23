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Постер к 1-му сезону сериала Злой дух
Киноафиша Сериалы Злой дух Сезоны Сезон 1

Akgwi
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 23 июня 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 12
Продолжительность сезона 14 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Злой дух»

В 1-м сезоне сериала «Злой дух» у молодой девушки Ку Сан Ён нет ни минуты свободного времени. Днями она работает на полставки, чтобы обеспечить свою жизнь, а по ночам пытается сосредоточиться на учебе. Главная героиня хочет успешно сдать экзамены, потом получить диплом и сделаться госслужащим. Однажды она случайно открывает портал между мирами, после чего телом девушки завладевает злой дух. Потустороннего демона видит только Ём Хэ-сан, педагог корейского фольклора в институте, где учится героиня. Мужчина с ужасом узнает, что это та самая злая сила, которая давным-давно лишила жизни его мать.

Список серий 1-го сезона сериала «Злой дух» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
23 июня 2023
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
24 июня 2023
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
30 июня 2023
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
1 июля 2023
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
7 июля 2023
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
8 июля 2023
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
14 июля 2023
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
15 июля 2023
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
21 июля 2023
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
22 июля 2023
Серия 11 Episode 11
Сезон 1 Серия 11
28 июля 2023
Серия 12 Episode 12
Сезон 1 Серия 12
29 июля 2023
График выхода всех сериалов
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