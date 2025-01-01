Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Уровень угрозы 2023, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Уровень угрозы
Киноафиша Сериалы Уровень угрозы Сезоны Сезон 1

Uroven ugrozy 16+
Название Сезон 1
О чем 1-й сезон сериала «Уровень угрозы»

В 1-м сезоне сериала «Уровень угрозы» сотрудники Федеральной антитеррористической службы (ФАТС) ежедневно сталкиваются с преступниками, угрожающими не только жизням отдельных людей, но и безопасности всего общества в целом. Террористы готовы на любые зверства, чтобы добиться своих целей и подорвать привычный уклад жизни. Жертвой очередного коварного плана становится агент ФАТС Мартынов. После успешной операции на его жизнь покушаются. Но в итоге мужчину лишь ранят, а вот его жена и дочь погибают. Год спустя герой возвращается на службу, чтобы соединить все детали пазла и отомстить за свою семью.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
Написать отзыв
Список серий сериала Уровень угрозы График выхода всех сериалов
Сезон 1
График выхода всех сериалов
Мартин Скорсезе назвал 11 хорроров, от которых холодеет кровь — и ни один не снят в XXI веке: Кубрик и Хичкок тоже в списке
В «Дюне» все боятся червей, но самое опасное оружие — это слово: что скрывает Голос Сестричества и как он подчиняет разум
Почему Плакса Миртл осталась жить в туалете Хогвартса и при чем тут Дамблдор? В книгах об этом ни слова, но фанатов не проведешь
«А зори здесь тихие» — классика СССР, но был и другой проект: фильм с рейтингом 8.1 при участии Warner Bros — даже мелькнул молодой Кеосаян
Две девицы под окном: сможете вспомнить фильм СССР по кадру с парой героинь? (тест)
«Вроде как все выжили»: новое аниме с рейтингом 8.8 (выше, чем у «Истребителя демонов») выходит в России — фанаты «Блю Лока» будут в восторге
Белый халат, стетоскоп и немного романтики: сможете вспомнить 5 фильмов СССР по кадрам с медсёстрами? (тест)
«Коничива, Галочка? Ты щас умрешь!»: герои кино СССР превратились в аниме-персонажей — вспомните 5 фильмов, глядя на них (тест)
«Сделал меньше всех»: Толкин назвал самого «бесполезного» героя «Властелина колец» — многие фанаты не согласятся
«Последнее дело»: почему ремейки «Бандитского Петербурга» и «Москва слезам не верит» не станут шедеврами — объяснил звезда «Мастера и Маргариты»
«Муля, тебе вредно много жидкости»: только рожденные в СССР вспомнят 5 фильмов по аппаратам с газировкой (тест)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше