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Постер к 1-му сезону сериала Десантура
Киноафиша Сериалы Десантура Сезоны Сезон 1

Desantura 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 31 августа 2009
Год выпуска 2009
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 40 минут
О чем 1-й сезон сериала «Десантура»

В 1-м сезоне сериала «Десантура» события разворачиваются в 90-е годы. Курсанты Лощилин, Кудилин и Сумароков выпускаются из военного училища в родной Рязани. По распределению их отправляют служить на блокпост на границе России и Абхазии. Во время первого же задания ребята натыкаются на засаду. На них нападают грузинские контрабандисты, которые отвлекают внимание солдат, взяв Сумарокова в плен. Но это лишь начало испытаний для молодых бойцов. Впереди их ждут Чечня, Афганистан и другие горячие точки в бывших республиках Советского Союза. Ведь для десантников не существует невыполнимых задач.

Список серий 1-го сезона сериала «Десантура» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
31 августа 2009
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
1 сентября 2009
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
2 сентября 2009
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
3 сентября 2009
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
7 сентября 2009
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
8 сентября 2009
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
9 сентября 2009
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
10 сентября 2009
График выхода всех сериалов
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