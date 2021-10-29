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Постер к 1-му сезону сериала Черное солнце: Мебиус
Киноафиша Сериалы Черное солнце: Мебиус Сезоны Сезон 1

Moebius: The Veil 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 29 октября 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 2
Продолжительность сезона 2 часа 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Черное солнце: Мебиус»

В 1-м сезоне сериала «Черное солнце: Мебиус» загадочное дело об убийстве объединяет на одной стороне трех совершенно разных людей: главу корейской международной разведки То Джин-сука, тайного агента полиции Чан Чхон-у и простую девушку-менеджера Со Су-ен. Родную сестру Су-ен кто-то жестоко убивает. Полицейские только разводят руками, но героиня не может сдаться. Она решает сделать все возможное и даже невозможное, чтобы найти преступника. Выясняется, что ей по пути с агентами спецслужб. Дело как-то связано с наркобизнесом. Девушка добивается разрешения участвовать в расследовании, но эмоции в ней оказываются сильнее осторожности.

Список серий 1-го сезона сериала «Черное солнце: Мебиус» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
29 октября 2021
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
30 октября 2021
График выхода всех сериалов
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