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Постер к 1-му сезону сериала Близнец
Киноафиша Сериалы Близнец Сезоны Сезон 1

Twin 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 27 октября 2019
Год выпуска 2019
Количество серий 8
Продолжительность сезона 5 часов 52 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Близнец»

В 1-м сезоне сериала «Близнец» в центре событий оказываются идентичные однояйцевые братья-близнецы. В детстве их путала даже родная мать, но теперь они в серьезной ссоре и не общаются уже долгие годы. Каждый старается быть максимально непохожим на другого хотя бы по поведению. Эрик одинок, увлекается серфингом и не может скопить ни цента. Зато Адам счастливо женат на хорошей женщине Ингрид, ведет свой бизнес, имеет квартиру и загородный дом. Однажды Эрик является к нему в гости без приглашения. Ничего не подозревающая супруга так пугается, что случайно убивает одного из «клонов»… но жертвой оказывается ее собственный муж.

Список серий 1-го сезона сериала «Близнец» График выхода всех сериалов
Сезон 1
День первый Første dag
Сезон 1 Серия 1
27 октября 2019
День второй Andre dag
Сезон 1 Серия 2
27 октября 2019
День третий Tredje dag
Сезон 1 Серия 3
3 ноября 2019
День четвертый Fjerde dag
Сезон 1 Серия 4
3 ноября 2019
День пятый Femte dag
Сезон 1 Серия 5
10 ноября 2019
День шестой Sjette dag
Сезон 1 Серия 6
10 ноября 2019
День седьмой Syvende dag
Сезон 1 Серия 7
17 ноября 2019
День последний Siste dag
Сезон 1 Серия 8
17 ноября 2019
График выхода всех сериалов
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