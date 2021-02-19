Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Человек ниоткуда" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер к 1-му сезону сериала Мы, дети станции Зоо
Киноафиша Сериалы Мы, дети станции Зоо Сезоны Сезон 1

Wir Kinder vom Bahnhof Zoo 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 19 февраля 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 8
Продолжительность сезона 7 часов 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Мы, дети станции Зоо»

В 1-м сезоне сериала «Мы, дети станции Зоо» шестеро подростков-старшеклассников впервые оказываются лицом к лицу с жестоким, но невероятно притягательным взрослым миром. Все они живут в Берлине 1970-х годов, где ежедневно сталкиваются с вольнодумием, декадансом, наркотиками и развратом. Несмотря на то что у каждого из героев есть своя уникальная история и свой социальный бэкграунд, все они пытаются стать частью чего-то общего, витающего в воздухе, что оказывается гораздо сильнее устоявшихся в обществе принципов и норм. Каждый из подростков столкнется с испытаниями на пути к самостоятельной жизни.

Список серий 1-го сезона сериала «Мы, дети станции Зоо» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Малолетки Welpen
Сезон 1 Серия 1
19 февраля 2021
Рождество Weihnachten
Сезон 1 Серия 2
19 февраля 2021
Боуи Bowie
Сезон 1 Серия 3
19 февраля 2021
Письма Briefe
Сезон 1 Серия 4
19 февраля 2021
4000 в месяц 4000 im Monat
Сезон 1 Серия 5
19 февраля 2021
Последний раз Der letzte Druck
Сезон 1 Серия 6
19 февраля 2021
Когда наступает ночь Wenn die Nacht kommt
Сезон 1 Серия 7
19 февраля 2021
Рассвет Dämmerung
Сезон 1 Серия 8
19 февраля 2021
График выхода всех сериалов
Related video
Добронравов сделал признание о предательстве: выбор пал не в пользу жены
Успех Акиньшиной и не снился: не узнаете в этой рыжей бестии малышку из «Сестер»
Советских детей обманули: от правды о Сове из «Винни-Пуха» оторопь берет
Даже икона разбилась: в ранней смерти сына Хитяевой много жутких совпадений
Продукты раздают, а самое странное сохраняют: самые дикие экспонаты музея капитал-шоу «Поле чудес»
Хочет не только денег: вот что требовал от МГУ многодетный Тепляков
В 90-е все хотели быть как русская Мадонна: что стало с Ликой Стар за границей
Лучше заплатить в 100 раз больше: почему никто не хотел носить советские джинсы
Пустое место: Тарасова дала звонкую оплеуху Трусовой после роковой ошибки
Тест: что мешает вам двигаться вперед?
С Вертинской и Кореневым ничего общего: новые Ихтиандр и Гуттиэре вызывают оторопь
Это новолуние в ноябре 2023 года изменит жизнь всех знаков Зодиака: не у всех в лучшую сторону
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше