В 1-м сезоне сериала «Скрытая любовь» миновал год с того дня, как в душе у прекрасной девушки по имени Сан Чжи поселился близкий приятель ее родного брата – Дуан Цзя Сюй... Молодой человек с великолепными глазами, который ласково стал называть главную героиню своей малышкой. Девушка поняла, что она безоглядно влюбилась в своео принца с первого взгляда. Сан Чжи хотела сблизиться с избранником, но помехой служила 7-летняя разница в возрасте. Пропасть между влюбленными никак не сокращалась. Сложно сказать, с какого дня все началось, но скрытая в недрах двух сердце любовь загорелась и засверкала ярче солнца.