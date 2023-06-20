Menu
Tou tou cang bu zhu 2023, season 1

Original title Season 1
Season premiere 20 June 2023
Production year 2023
Number of episodes 25
Runtime 18 hours 45 minutes
"Tou tou cang bu zhu" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Скрытая любовь» миновал год с того дня, как в душе у прекрасной девушки по имени Сан Чжи поселился близкий приятель ее родного брата – Дуан Цзя Сюй... Молодой человек с великолепными глазами, который ласково стал называть главную героиню своей малышкой. Девушка поняла, что она безоглядно влюбилась в своео принца с первого взгляда. Сан Чжи хотела сблизиться с избранником, но помехой служила 7-летняя разница в возрасте. Пропасть между влюбленными никак не сокращалась. Сложно сказать, с какого дня все началось, но скрытая в недрах двух сердце любовь загорелась и засверкала ярче солнца.

Series rating

0.0
8.6 IMDb
"Tou tou cang bu zhu" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Episode 1
Season 1 Episode 1
20 June 2023
Episode 2
Season 1 Episode 2
20 June 2023
Episode 3
Season 1 Episode 3
20 June 2023
Episode 4
Season 1 Episode 4
20 June 2023
Episode 5
Season 1 Episode 5
21 June 2023
Episode 6
Season 1 Episode 6
21 June 2023
Episode 7
Season 1 Episode 7
22 June 2023
Episode 8
Season 1 Episode 8
22 June 2023
Episode 9
Season 1 Episode 9
23 June 2023
Episode 10
Season 1 Episode 10
24 June 2023
Episode 11
Season 1 Episode 11
25 June 2023
Episode 12
Season 1 Episode 12
26 June 2023
Episode 13
Season 1 Episode 13
26 June 2023
Episode 14
Season 1 Episode 14
27 June 2023
Episode 15
Season 1 Episode 15
28 June 2023
Episode 16
Season 1 Episode 16
29 June 2023
Episode 17
Season 1 Episode 17
3 July 2023
Episode 18
Season 1 Episode 18
3 July 2023
Episode 19
Season 1 Episode 19
4 July 2023
Episode 20
Season 1 Episode 20
5 July 2023
Episode 21
Season 1 Episode 21
5 July 2023
Episode 22
Season 1 Episode 22
6 July 2023
Episode 23
Season 1 Episode 23
6 July 2023
Episode 24
Season 1 Episode 24
6 July 2023
Episode 25
Season 1 Episode 25
6 July 2023
