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Сокровища императора (2024), 1 сезон

Постер к 1-му сезону телешоу Сокровища императора
Киноафиша Сериалы Сокровища императора Сезоны Сезон 1

Sokrovishcha imperatora 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 10 марта 2024
Год выпуска 2024
Количество серий 2
Продолжительность сезона 4 часа 0 минут
О чем 1-й сезон телешоу «Сокровища императора»

В 1-м сезоне шоу «Сокровища императора» герои популярных проектов отправятся в путешествие по загадочному Китаю. Они будут исследовать местные обычаи, знакомиться с национальной кухней и выяснять, как живут китайцы в современных реалиях. Густонаселенная страна в Восточной Азии поражает воображение разнообразием ландшафта, традициями и политическим устройством. А еще эта трудолюбивая нация активно развивается и неустанно продвигает свои продукты на мировом рынке. Жители Поднебесной на многие вещи смотрят иначе, чем наши соотечественники. В связи с этим путешествие по КНР обещает множество впечатляющих открытий.

Рейтинг шоу

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5.6 IMDb
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Список серий телешоу Сокровища императора График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Выпуск 1
Сезон 1 Серия 1
10 марта 2024
Выпуск 2
Сезон 1 Серия 2
17 марта 2024
График выхода всех сериалов
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