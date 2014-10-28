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Постер к 1-му сезону сериала Неудачница
Киноафиша Сериалы Неудачница Сезоны Сезон 1

Benched 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 28 октября 2014
Год выпуска 2014
Количество серий 12
Продолжительность сезона 6 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Неудачница»

В 1-м сезоне сериала «Неудачница» Нина Уитлей – высокооплачиваемый и всегда побеждающий, но довольно беспринципный адвокат. Ее судьба складывается как нельзя лучше: шикарный любовник, отличный оклад и карьерные перспективы. Но однажды весь этот мир предстает перед Ниной в другом свете. За один день она узнает сразу несколько ужасных новостей: мужчина, которого она любила, женится на другой, а долгожданное повышение за ее спиной перехватывает так называемая «лучшая подруга». Нина срывается и устраивает большой скандал. Она решает завязать со всем, что было ей дорого раньше, и посвятить себя помощи людям, став государственным защитником.

Список серий 1-го сезона сериала «Неудачница» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Пилот Pilot
Сезон 1 Серия 1
28 октября 2014
Сокращение Downsizing
Сезон 1 Серия 2
4 ноября 2014
Зацепить и заказать Hooked & Booked
Сезон 1 Серия 3
11 ноября 2014
Продай это Sell It
Сезон 1 Серия 4
18 ноября 2014
Акула, факты Shark, Actually
Сезон 1 Серия 5
25 ноября 2014
Правда и ложь Rights & Wrongs
Сезон 1 Серия 6
2 декабря 2014
Выслужиться Curry Favor
Сезон 1 Серия 7
9 декабря 2014
Бриллианты – худшие друзья девушки Diamond is a Girl's Worst Friend
Сезон 1 Серия 8
16 декабря 2014
Новое развитие A New Development
Сезон 1 Серия 9
23 декабря 2014
Точечные уточнения Solitary Refinement
Сезон 1 Серия 10
23 декабря 2014
Взносы в избирательную кампанию Campaign Contributions
Сезон 1 Серия 11
30 декабря 2014
Короткая встреча Brief Encounters
Сезон 1 Серия 12
30 декабря 2014
График выхода всех сериалов
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