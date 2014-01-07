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Постер к 1-му сезону сериала Искусственный интеллект
Киноафиша Сериалы Искусственный интеллект Сезоны Сезон 1

Intelligence 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 7 января 2014
Год выпуска 2014
Количество серий 13
Продолжительность сезона 9 часов 6 минут
О чем 1-й сезон сериала «Искусственный интеллект»

В 1-м сезоне сериала «Искусственный интеллект» в центре событий оказывается американский солдат по имени Гэбриэл. После очередной военной операции он получает серьезную травму мозга и соглашается стать подопытным в инновационном научном эксперименте. В его голову вживляют микрочип, который интегрирует его сознание с компьютерным кодом. Таким образом, Гэбриэл становится единственным в мире человеком-компьютером, который может без подручных средств выходить в Интернет, взламывать секретные базы и моментально осваивать новую информацию. Чтобы держать его под контролем, к нему приставляют агента секретной службы Райли Нила.

Список серий 1-го сезона сериала «Искусственный интеллект» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Пилот Pilot
Сезон 1 Серия 1
7 января 2014
Рэд-Экс Red X
Сезон 1 Серия 2
13 января 2014
Возвращение Мэй Чен Mei Chen Returns
Сезон 1 Серия 3
20 января 2014
Тайны секретной службы Secrets of the Secret Service
Сезон 1 Серия 4
27 января 2014
Освобождение The Rescue
Сезон 1 Серия 5
3 февраля 2014
Нулевой пациент Patient Zero
Сезон 1 Серия 6
10 февраля 2014
Размер имеет значение Size Matters
Сезон 1 Серия 7
17 февраля 2014
Отряд «Дельта» Delta Force
Сезон 1 Серия 8
24 февраля 2014
Афины Athens
Сезон 1 Серия 9
3 марта 2014
Каин и Габриэль Cain and Gabriel
Сезон 1 Серия 10
10 марта 2014
Серый хакер The Grey Hat
Сезон 1 Серия 11
17 марта 2014
Горизонт событий The Event Horizon
Сезон 1 Серия 12
24 марта 2014
Быть человеком Being Human
Сезон 1 Серия 13
31 марта 2014
График выхода всех сериалов
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