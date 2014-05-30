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Постер к 1-му сезону телешоу Империя стриптиза
Киноафиша Сериалы Империя стриптиза Сезоны Сезон 1

Topless Prophet 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 30 мая 2014
Год выпуска 2014
Количество серий 10
Продолжительность сезона 4 часа 10 минут
О чем 1-й сезон телешоу «Империя стриптиза»

В 1-м сезоне сериала «Империя стриптиза» в центре событий оказывается владелец сети американских стриптиз-клубов по имени Алан Марковиц. Он основал сеть «клубов для джентльменов» и назвал себя самым талантливым промоутером в США. Несмотря на бедственное финансовое положение Детройта, клубы Алана завоевали любовь у широких масс, эти заведения посещали известные актеры и легендарные спортсмены. В проекте также принял участие Кенни Кори – агент, под крылом которого работали пятьсот девушек. Он был незаменимым помощником Алана, который занимался поиском подающих надежды молодых танцовщиц.

Список серий 1-го сезона телешоу «Империя стриптиза» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Познакомьтесь с топлесс-пророком Meet the Topless Prophet
Сезон 1 Серия 1
30 мая 2014
Мир по словам Кенни The World According to Kenny
Сезон 1 Серия 2
6 июня 2014
Свидание вслепую Blind Date
Сезон 1 Серия 3
13 июня 2014
21
Сезон 1 Серия 4
20 июня 2014
Работающий человек Working Man
Сезон 1 Серия 5
27 июня 2014
Любительский вечер Amateur Night
Сезон 1 Серия 6
4 июля 2014
Холостяцкая ночь Bachelor Night
Сезон 1 Серия 7
11 июля 2014
Мир Мадиросы Madirosa's World
Сезон 1 Серия 8
18 июля 2014
Цирк стриптизерш Stripper Circus
Сезон 1 Серия 9
25 июля 2014
Видео The Video
Сезон 1 Серия 10
1 августа 2014
График выхода всех сериалов
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