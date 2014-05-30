В 1-м сезоне сериала «Империя стриптиза» в центре событий оказывается владелец сети американских стриптиз-клубов по имени Алан Марковиц. Он основал сеть «клубов для джентльменов» и назвал себя самым талантливым промоутером в США. Несмотря на бедственное финансовое положение Детройта, клубы Алана завоевали любовь у широких масс, эти заведения посещали известные актеры и легендарные спортсмены. В проекте также принял участие Кенни Кори – агент, под крылом которого работали пятьсот девушек. Он был незаменимым помощником Алана, который занимался поиском подающих надежды молодых танцовщиц.