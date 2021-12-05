В 1-м сезоне сериала «Мистер А и Мистер М: История легендарного лейбла A&M Records» представлена история компании A&M Records с ее особым подходом к работе с артистами. Создатели культового лейбла и всемирно известные музыканты, которым он принес популярность и успех, делятся своими воспоминаниями и опытом. Независимый музыкальный бренд был создан в голливудском гараже в начале 60-х. Он стремительно развивался и обретал свои индивидуальные черты. Херб Алперт и Джерри Мосс, стоявшие у истоков создания лейбла, завоевали расположение многих музыкантов за счет домашней атмосферы и личного подхода к каждому исполнителю.