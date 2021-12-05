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Постер к 1-му сезону сериала Мистер А и Мистер М: История легендарного лейбла A&M Records
Киноафиша Сериалы Мистер А и Мистер М: История легендарного лейбла A&M Records Сезоны Сезон 1

Mr. A & Mr. M: The Story of A&M Records 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 5 декабря 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 2
Продолжительность сезона 1 час 40 минут
О чем 1-й сезон сериала «Мистер А и Мистер М: История легендарного лейбла A&M Records»

В 1-м сезоне сериала «Мистер А и Мистер М: История легендарного лейбла A&M Records» представлена история компании A&M Records с ее особым подходом к работе с артистами. Создатели культового лейбла и всемирно известные музыканты, которым он принес популярность и успех, делятся своими воспоминаниями и опытом. Независимый музыкальный бренд был создан в голливудском гараже в начале 60-х. Он стремительно развивался и обретал свои индивидуальные черты. Херб Алперт и Джерри Мосс, стоявшие у истоков создания лейбла, завоевали расположение многих музыкантов за счет домашней атмосферы и личного подхода к каждому исполнителю.

Список серий 1-го сезона сериала «Мистер А и Мистер М: История легендарного лейбла A&M Records» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode One
Сезон 1 Серия 1
5 декабря 2021
Серия 2 Episode Two
Сезон 1 Серия 2
12 декабря 2021
График выхода всех сериалов
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