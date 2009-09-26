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Постер к 1-му сезону сериала Террор любовью
Киноафиша Сериалы Террор любовью Сезоны Сезон 1

Terror lyubovyu 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 26 сентября 2009
Год выпуска 2009
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Террор любовью»

В 1-м сезоне сериала «Террор любовью» молодая девушка по имени Нонна мечтает вырваться из коммунальной квартиры, где живет со своей матерью – тетей Тоней. У ее отзывчивой и доброй родительницы есть одно ужасное качество: по простоте душевной она постоянно вмешивается в жизни близких людей. Нонна собирается замуж за декана актерского университета, куда она успешно прошла вступительные испытания. Девушка мечтает о большом будущем в качестве театральной актрисы. Однако тетя Тоня настороженно относится к будущему супругу дочери. При этом Антонина скрывает свои истинные чувства, всеми силами пытаясь угодить жениху и невесте. 

Список серий 1-го сезона сериала «Террор любовью» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
26 сентября 2009
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
26 сентября 2009
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
26 сентября 2009
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
26 сентября 2009
График выхода всех сериалов
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