В 1-м сезоне сериала «Террор любовью» молодая девушка по имени Нонна мечтает вырваться из коммунальной квартиры, где живет со своей матерью – тетей Тоней. У ее отзывчивой и доброй родительницы есть одно ужасное качество: по простоте душевной она постоянно вмешивается в жизни близких людей. Нонна собирается замуж за декана актерского университета, куда она успешно прошла вступительные испытания. Девушка мечтает о большом будущем в качестве театральной актрисы. Однако тетя Тоня настороженно относится к будущему супругу дочери. При этом Антонина скрывает свои истинные чувства, всеми силами пытаясь угодить жениху и невесте.