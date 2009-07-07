Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Катастрофа" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер к 1-му сезону сериала 10 Причин моей ненависти
Киноафиша Сериалы 10 Причин моей ненависти Сезоны Сезон 1

10 Things I Hate About You
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 7 июля 2009
Год выпуска 2009
Количество серий 20
Продолжительность сезона 10 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «10 Причин моей ненависти »

В 1-м сезоне сериала «10 причин моей ненависти» Бианка и Кэт Стрэтфорд переезжают в Падую со своей семьей. Им приходится отправиться в старшие классы в новую школу с незнакомыми ребятами и непривычными порядками. И если красавице-блондинке Бианке быстро удается завоевать всеобщую любовь, то радикальная феминистка Кэт немедленно впутывается в неприятности на новом месте. Однако вскоре враги появляются у обеих сестер. Чирлидирша Честити терпеть не может других симпатичных девчонок, особенно когда они имеют собственное мнение. А уж когда в конфликт влезает обаятельный хулиган Патрик, события и вовсе обретают неожиданный поворот.

Список серий 1-го сезона сериала «10 Причин моей ненависти » График выхода всех сериалов
Сезон 1
Пилот Pilot
Сезон 1 Серия 1
7 июля 2009
Я хочу, чтобы ты хотел меня I Want You to Want Me
Сезон 1 Серия 2
14 июля 2009
Больше не дадут себя обмануть Won't Get Fooled Again
Сезон 1 Серия 3
21 июля 2009
Плевать на мою плохую репутацию Don't Give a Damn About My Bad Reputation
Сезон 1 Серия 4
28 июля 2009
Не сдавайся Don't Give Up
Сезон 1 Серия 5
4 августа 2009
Вы не всегда можете получить то, что хотите You Can't Always Get Want You Want
Сезон 1 Серия 6
11 августа 2009
Зажги мой огонь Light My Fire
Сезон 1 Серия 7
18 августа 2009
Танцуй, сестричка! Dance Little Sister
Сезон 1 Серия 8
25 августа 2009
Борись за свое право (You Gotta) Fight for Your Right (to Party)
Сезон 1 Серия 9
1 сентября 2009
Не оставляй меня так Don't Leave Me This Way
Сезон 1 Серия 10
8 сентября 2009
Последствия Da Repercussions
Сезон 1 Серия 11
29 марта 2010
Не доверяй мне Don't Trust Me
Сезон 1 Серия 12
5 апреля 2010
Большие надежды Great Expectations
Сезон 1 Серия 13
12 апреля 2010
Мясо - это убийство Meat Is Murder
Сезон 1 Серия 14
19 апреля 2010
Победитель забирает всё The Winner Takes It All
Сезон 1 Серия 15
26 апреля 2010
Слишком много информации Too Much Information
Сезон 1 Серия 16
3 мая 2010
Всего один поцелуй Just One Kiss
Сезон 1 Серия 17
10 мая 2010
Перемены Changes
Сезон 1 Серия 18
17 мая 2010
Разве горы недостаточно высоки Ain't No Mountain High Enough
Сезон 1 Серия 19
24 мая 2010
Революция Revolution
Сезон 1 Серия 20
24 мая 2010
График выхода всех сериалов
Related video
Тест: сможете угадать, какой актер скрывается под слоями грима?
Затмила бывшую жену: Чадов ошеломил народ редким фото своей невесты
Самого страшного Кащея без грима не узнать: один из самых обаятельных советских актеров (фото)
Немец все испортил: этот едва заметный ляп обнаружили в «Брате» только сейчас
Теперь девочкам такие имена не дают: вот как на самом деле зовут Дарью Донцову
Худая, вся в морщинах: звезда «Моей прекрасной няни» уже не та, что раньше
Внешне очень похожи: как выглядит актер, озвучивающий Князя в «Трех богатырях»
«У нас девочка»: Муцениеце решилась на пополнение, о котором долго мечтала
Лгать бесполезно: эти знаки Зодиака видят людей насквозь
В Штатах ошиблись, а в СССР все сделали правильно: вот какая неточность есть в «Аладдине»
Даже жутко становится: на эту странность в «Иване Васильевиче» никто не обращает внимание
За слова придется ответить: шоу Малахова закончилось громким скандалом с семьей миллиардера
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше