В 1-м сезоне сериала «10 причин моей ненависти» Бианка и Кэт Стрэтфорд переезжают в Падую со своей семьей. Им приходится отправиться в старшие классы в новую школу с незнакомыми ребятами и непривычными порядками. И если красавице-блондинке Бианке быстро удается завоевать всеобщую любовь, то радикальная феминистка Кэт немедленно впутывается в неприятности на новом месте. Однако вскоре враги появляются у обеих сестер. Чирлидирша Честити терпеть не может других симпатичных девчонок, особенно когда они имеют собственное мнение. А уж когда в конфликт влезает обаятельный хулиган Патрик, события и вовсе обретают неожиданный поворот.