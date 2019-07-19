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Киноафиша Сериалы Доктор Е Хан Сезоны Сезон 1

Uisa Yohan 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 19 июля 2019
Год выпуска 2019
Количество серий 32
Продолжительность сезона 18 часов 40 минут
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667 18+
Смотрите за 1
О чем 1-й сезон сериала «Доктор Е Хан»

В 1-м сезоне сериала «Доктор Е-хан» в центре событий оказывается гениальный врач-анестезиолог Чха Е-хан. Его руки и сердце нередко называют золотыми, а главное для него – во что бы то ни стало облегчить страдания пациента. Однажды он соглашается провести эвтаназию безнадежно больному и сильно страдающему мужчине. Однако закон не делает разницы между милосердием и убийством, поэтому вскоре Е-хана отправляют за решетку. В тюрьме он понимает, что заключенные нуждаются в хорошем враче еще больше, чем остальные люди. Он добровольно начинает помогать в тюремном медпункте, где и остается работать врачом после УДО.

Список серий 1-го сезона сериала «Доктор Е Хан» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
19 июля 2019
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
19 июля 2019
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
20 июля 2019
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
20 июля 2019
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
26 июля 2019
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
26 июля 2019
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
27 июля 2019
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
27 июля 2019
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
2 августа 2019
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
2 августа 2019
Серия 11 Episode 11
Сезон 1 Серия 11
3 августа 2019
Серия 12 Episode 12
Сезон 1 Серия 12
3 августа 2019
Серия 13 Episode 13
Сезон 1 Серия 13
9 августа 2019
Серия 14 Episode 14
Сезон 1 Серия 14
9 августа 2019
Серия 15 Episode 15
Сезон 1 Серия 15
10 августа 2019
Серия 16 Episode 16
Сезон 1 Серия 16
10 августа 2019
Серия 17 Episode 17
Сезон 1 Серия 17
16 августа 2019
Серия 18 Episode 18
Сезон 1 Серия 18
16 августа 2019
Серия 19 Episode 19
Сезон 1 Серия 19
17 августа 2019
Серия 20 Episode 20
Сезон 1 Серия 20
17 августа 2019
Серия 21 Episode 21
Сезон 1 Серия 21
23 августа 2019
Серия 22 Episode 22
Сезон 1 Серия 22
23 августа 2019
Серия 23 Episode 23
Сезон 1 Серия 23
24 августа 2019
Серия 24 Episode 24
Сезон 1 Серия 24
24 августа 2019
Серия 25 Episode 25
Сезон 1 Серия 25
30 августа 2019
Серия 26 Episode 26
Сезон 1 Серия 26
30 августа 2019
Серия 27 Episode 27
Сезон 1 Серия 27
31 августа 2019
Серия 28 Episode 28
Сезон 1 Серия 28
31 августа 2019
Серия 29 Episode 29
Сезон 1 Серия 29
6 сентября 2019
Серия 30 Episode 30
Сезон 1 Серия 30
6 сентября 2019
Серия 31 Episode 31
Сезон 1 Серия 31
7 сентября 2019
Серия 32 Episode 32
Сезон 1 Серия 32
7 сентября 2019
График выхода всех сериалов
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