В 1-м сезоне сериала «Доктор Е-хан» в центре событий оказывается гениальный врач-анестезиолог Чха Е-хан. Его руки и сердце нередко называют золотыми, а главное для него – во что бы то ни стало облегчить страдания пациента. Однажды он соглашается провести эвтаназию безнадежно больному и сильно страдающему мужчине. Однако закон не делает разницы между милосердием и убийством, поэтому вскоре Е-хана отправляют за решетку. В тюрьме он понимает, что заключенные нуждаются в хорошем враче еще больше, чем остальные люди. Он добровольно начинает помогать в тюремном медпункте, где и остается работать врачом после УДО.