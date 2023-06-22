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Постер к 1-му сезону сериала Кто сам падает, тот не плачет
Киноафиша Сериалы Кто сам падает, тот не плачет Сезоны Сезон 1

Kendi Düşen Ağlamaz
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 22 июня 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 19
Продолжительность сезона 47 часов 30 минут
О чем 1-й сезон сериала «Кто сам падает, тот не плачет»

В 1-м сезоне сериала «Кто сам падает, тот не плачет» Ализа, которая потеряла мать прямо в день своего рождения, ни в чем не знала отказа с самого детства. Любящий отец исполнял все прихоти своей дочери, желая заменить ей материнскую любовь. Конечно, при таком воспитании девушка выросла эгоистичной и своенравной. Она не готова делить любовь родителя с другой женщиной, поэтому новость о его женитьбе стала для главной героини настоящим ударом. Чтобы проучить отца, Ализа в отместку тоже решает отправиться под венец. В качестве потенциального фиктивного мужа она выбирает человека, на брак с которым отец ни за что бы ее не благословил.

График выхода новых серий Кто сам падает, тот не плачет 1 сезона График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
22 июня 2023
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
29 июня 2023
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
6 июля 2023
Серия 4 4. Bölüm
Сезон 1 Серия 4
13 июля 2023
Серия 5 5. Bölüm
Сезон 1 Серия 5
20 июля 2023
Серия 6 6. Bölüm
Сезон 1 Серия 6
27 июля 2023
Серия 7 7.Bolum
Сезон 1 Серия 7
3 августа 2023
Серия 8 8.Bolum
Сезон 1 Серия 8
10 августа 2023
Серия 9 9.Bolum
Сезон 1 Серия 9
17 августа 2023
Серия 10 10. Bölum
Сезон 1 Серия 10
24 августа 2023
Серия 11 11. Bölüm
Сезон 1 Серия 11
31 августа 2023
Серия 12 12. Bölüm
Сезон 1 Серия 12
7 сентября 2023
Серия 13 13. Bölüm
Сезон 1 Серия 13
14 сентября 2023
Серия 14 14. Bölüm
Сезон 1 Серия 14
21 сентября 2023
Серия 15 15. Bölüm
Сезон 1 Серия 15
28 сентября 2023
Серия 16 16. Bölüm
Сезон 1 Серия 16
5 октября 2023
Серия 17 17. Bölüm
Сезон 1 Серия 17
26 октября 2023
Серия 18 18. Bölüm
Сезон 1 Серия 18
2 ноября 2023
19. Bölüm
Сезон 1 Серия 19
9 ноября 2023
График выхода всех сериалов
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