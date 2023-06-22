В 1-м сезоне сериала «Кто сам падает, тот не плачет» Ализа, которая потеряла мать прямо в день своего рождения, ни в чем не знала отказа с самого детства. Любящий отец исполнял все прихоти своей дочери, желая заменить ей материнскую любовь. Конечно, при таком воспитании девушка выросла эгоистичной и своенравной. Она не готова делить любовь родителя с другой женщиной, поэтому новость о его женитьбе стала для главной героини настоящим ударом. Чтобы проучить отца, Ализа в отместку тоже решает отправиться под венец. В качестве потенциального фиктивного мужа она выбирает человека, на брак с которым отец ни за что бы ее не благословил.