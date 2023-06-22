В 1-м сезоне сериала «Из мрака прошлого» главным действующим лицом этой истории оказывается бывший детектив, который забросил дела, ушел со службы и поселился на улице. Он пережил трагедию и утратил смысл жизни. Все меняется, когда в городе происходит убийство, связанное с давно закрытым делом. Для главного героя является делом чести разобраться в криминальных происшествиях, докопаться до истины и вывести преступника на чистую воду. Он вновь с энтузиазмом и азартом принимается за расследование. На пути главного героя ожидает немало испытаний, опасностей и неожиданных встреч с тенями прошлого.