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Постер к 1-му сезону сериала Из мрака прошлого
Киноафиша Сериалы Из мрака прошлого Сезоны Сезон 1

Schlafende Hunde 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 22 июня 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 6
Продолжительность сезона 5 часов 30 минут
О чем 1-й сезон сериала «Из мрака прошлого»

В 1-м сезоне сериала «Из мрака прошлого» главным действующим лицом этой истории оказывается бывший детектив, который забросил дела, ушел со службы и поселился на улице. Он пережил трагедию и утратил смысл жизни. Все меняется, когда в городе происходит убийство, связанное с давно закрытым делом. Для главного героя является делом чести разобраться в криминальных происшествиях, докопаться до истины и вывести преступника на чистую воду. Он вновь с энтузиазмом и азартом принимается за расследование. На пути главного героя ожидает немало испытаний, опасностей и неожиданных встреч с тенями прошлого.

Список серий 1-го сезона сериала «Из мрака прошлого» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Folge 1
Сезон 1 Серия 1
22 июня 2023
Серия 2 Folge 2
Сезон 1 Серия 2
22 июня 2023
Серия 3 Folge 3
Сезон 1 Серия 3
22 июня 2023
Серия 4 Folge 4
Сезон 1 Серия 4
22 июня 2023
Серия 5 Folge 5
Сезон 1 Серия 5
22 июня 2023
Серия 6 Folge 6
Сезон 1 Серия 6
22 июня 2023
График выхода всех сериалов
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