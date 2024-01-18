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Золотое дно 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Золотое дно
Киноафиша Сериалы Золотое дно Сезоны Сезон 1

Zolotoe dno 18+
Название Сезон 1
Премьера сезона 18 января 2024
Год выпуска 2024
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 40 минут
О чем 1-й сезон сериала «Золотое дно»

В 1-м сезоне сериала «Золотое дно» глава строительной корпорации Алексей Градов уходит из жизни, не оставив после себя завещания. Его партнер по бизнесу, а также многочисленные члены семьи вступают в открытое противостояние. Претендентов на миллиардное наследие оказывается немало. Особенно интенсивно в борьбу включается отец покойного, заручившись поддержкой его пассии и по совместительству стратега фирмы Надежды. Градовы припоминают друг другу прежние обиды, которых за годы скопилось немало. У героев есть средства и власть, но им этого недостаточно. В погоне за деньгами они не остановятся ни перед чем.

Рейтинг сериала

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6.7 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Золотое дно» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
18 января 2024
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
18 января 2024
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
18 января 2024
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
18 января 2024
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
18 января 2024
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
18 января 2024
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
18 января 2024
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
18 января 2024
График выхода всех сериалов
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