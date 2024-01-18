В 1-м сезоне сериала «Золотое дно» глава строительной корпорации Алексей Градов уходит из жизни, не оставив после себя завещания. Его партнер по бизнесу, а также многочисленные члены семьи вступают в открытое противостояние. Претендентов на миллиардное наследие оказывается немало. Особенно интенсивно в борьбу включается отец покойного, заручившись поддержкой его пассии и по совместительству стратега фирмы Надежды. Градовы припоминают друг другу прежние обиды, которых за годы скопилось немало. У героев есть средства и власть, но им этого недостаточно. В погоне за деньгами они не остановятся ни перед чем.