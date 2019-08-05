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Постер к 1-му сезону сериала Изобретая игры
Киноафиша Сериалы Изобретая игры Сезоны Сезон 1

Inventing Games 0+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 5 августа 2019
Год выпуска 2019
Количество серий 13
Продолжительность сезона 1 час 31 минута
О чем 1-й сезон сериала «Изобретая игры»

В 1-м сезоне сериала «Изобретая игры» в центре событий оказывается компания веселых друзей, которых зовут Джуджу, Миро, Кике, Шая, Мигуи и Додо. Нет ничего более захватывающего, чем самостоятельно сочинять увлекательные игры и наполнять каждый свой день новыми интересными занятиями. Ребятам повезло, что у них так развито воображение, а жизнь постоянно подбрасывает им новые открытия и приключения. Ребятам некогда скучать, ведь они придумывают игры, изображают диких зверей и птиц, поют веселые песенки и танцуют. Кроме того, малыши постигают тайны окружающего мира во всем их многообразии.

Список серий 1-го сезона сериала «Изобретая игры» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
5 августа 2019
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
5 августа 2019
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
5 августа 2019
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
6 августа 2019
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
6 августа 2019
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
6 августа 2019
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
7 августа 2019
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
7 августа 2019
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
7 августа 2019
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
8 августа 2019
Серия 11 Episode 11
Сезон 1 Серия 11
8 августа 2019
Серия 12 Episode 12
Сезон 1 Серия 12
8 августа 2019
Серия 13 Episode 13
Сезон 1 Серия 13
9 августа 2019
График выхода всех сериалов
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