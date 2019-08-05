В 1-м сезоне сериала «Изобретая игры» в центре событий оказывается компания веселых друзей, которых зовут Джуджу, Миро, Кике, Шая, Мигуи и Додо. Нет ничего более захватывающего, чем самостоятельно сочинять увлекательные игры и наполнять каждый свой день новыми интересными занятиями. Ребятам повезло, что у них так развито воображение, а жизнь постоянно подбрасывает им новые открытия и приключения. Ребятам некогда скучать, ведь они придумывают игры, изображают диких зверей и птиц, поют веселые песенки и танцуют. Кроме того, малыши постигают тайны окружающего мира во всем их многообразии.