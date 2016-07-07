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Постер к 1-му сезону сериала Живое оружие
Киноафиша Сериалы Живое оружие Сезоны Сезон 1

Animal Armory 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 7 июля 2016
Год выпуска 2016
Количество серий 7
Продолжительность сезона 6 часов 4 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Живое оружие»

В 1-м сезоне сериала «Живое оружие» многие дикие звери обладают целым арсеналом данного им от природы оружия и навыков для охоты, защиты и нападения. Их жизнь нельзя назвать безмятежной. Они должны ухитриться отыскать пищу для себя и своих детенышей, при этом не оказавшись едой для кого-то еще. Существа, показанные в этом проекте, наглядно демонстрируют, насколько изобретательной может быть природа, чтобы обеспечить выживание живых существ в естественной среде обитания. Кто-то вступает в схватку с помощью когтей и клыков, кто-то является настоящим мастером маскировки, а кто-то использует смертельный яд...

Список серий 1-го сезона сериала «Живое оружие» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Ближний бой и драка Melee and Brawl
Сезон 1 Серия 1
7 июля 2016
Челюсти и когти Jaws and Claws
Сезон 1 Серия 2
26 ноября 2016
Шок и трепет Shock and Awe
Сезон 1 Серия 3
3 декабря 2016
Мастера маскировки Masters of Disguise
Сезон 1 Серия 4
10 декабря 2016
Смертельная инъекция Lethal Injection
Сезон 1 Серия 5
17 декабря 2016
Стреляй на поражение Shoot to Kill
Сезон 1 Серия 6
17 декабря 2016
Химическая война Chemical Warfare
Сезон 1 Серия 7
17 декабря 2016
График выхода всех сериалов
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