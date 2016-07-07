В 1-м сезоне сериала «Живое оружие» многие дикие звери обладают целым арсеналом данного им от природы оружия и навыков для охоты, защиты и нападения. Их жизнь нельзя назвать безмятежной. Они должны ухитриться отыскать пищу для себя и своих детенышей, при этом не оказавшись едой для кого-то еще. Существа, показанные в этом проекте, наглядно демонстрируют, насколько изобретательной может быть природа, чтобы обеспечить выживание живых существ в естественной среде обитания. Кто-то вступает в схватку с помощью когтей и клыков, кто-то является настоящим мастером маскировки, а кто-то использует смертельный яд...