Постер сериала Те, кто убивают
Киноафиша Сериалы Те, кто убивают Сезоны

Те, кто убивают, список сезонов

Those Who Kill
Год выпуска 2014
Страна США
Эпизод длится 60 минут
Телеканал A&E

Рейтинг сериала

7.7
Оцените 10 голосов
7.1 IMDb
Написать отзыв
Список сезонов сериала «Те, кто убивают»
Те, кто убивают - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
10 эпизодов 3 марта 2014 - 18 мая 2014
 
