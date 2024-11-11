В 1-м сезоне сериала «Макрон» в центре событий оказывается молодой парень по имени Владимир, который готовится познакомить свою невесту с родителями. В «день икс» пара приезжает в родной поселок Вовы, чтобы встретиться с семьей. Сперва знакомство проходит довольно мирно, ведь у ребят серьезные намерения. Но все меняется, когда мама и папа узнают о возрасте девушки. Выясняется, что избранница Вовы – ровесница его 45-летних родителей, в то время как самому юноше всего 23. По поселку моментально разлетается новость, что по соседству появился «второй Макрон». Повлияет ли общественное неодобрение на отношения неравной пары?