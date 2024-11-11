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Макрон 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Макрон
Киноафиша Сериалы Макрон Сезоны Сезон 1

Makron 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 11 ноября 2024
Год выпуска 2024
Количество серий 5
Продолжительность сезона 2 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Макрон»

В 1-м сезоне сериала «Макрон» в центре событий оказывается молодой парень по имени Владимир, который готовится познакомить свою невесту с родителями. В «день икс» пара приезжает в родной поселок Вовы, чтобы встретиться с семьей. Сперва знакомство проходит довольно мирно, ведь у ребят серьезные намерения. Но все меняется, когда мама и папа узнают о возрасте девушки. Выясняется, что избранница Вовы – ровесница его 45-летних родителей, в то время как самому юноше всего 23. По поселку моментально разлетается новость, что по соседству появился «второй Макрон». Повлияет ли общественное неодобрение на отношения неравной пары?

Рейтинг сериала

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5.2 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Макрон» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
11 ноября 2024
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
11 ноября 2024
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
12 ноября 2024
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
13 ноября 2024
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
14 ноября 2024
График выхода всех сериалов
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