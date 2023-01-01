В 1-м сезоне сериала «Горящий тур» идеальный отдых «все включено» в Мексике заканчивается трагедией для двух русских семей. Неизвестные похищают из отеля детей – двух девочек, которые отдыхали вместе с отцами. Полицейские закрывают расследование в считаные часы: они уверены, что дети упали с лодки и утонули. Но родительское чутье подсказывает отцам, что их дочери все еще живы, а полиция лишь сбросила с себя ответственность перед другой страной. Мужчины начинают собственные поиски, в результате чего их депортируют на родину. Но мексиканцы Кармен и Диего помогают им вернуться. Правда об истинном похитителе детей окажется шоком для всех.