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Постер к 1-му сезону сериала Горящий тур
Киноафиша Сериалы Горящий тур Сезоны Сезон 1

Goryashchij tur
Название Сезон 1
Количество серий 1
Продолжительность сезона 45 минут
О чем 1-й сезон сериала «Горящий тур»

В 1-м сезоне сериала «Горящий тур» идеальный отдых «все включено» в Мексике заканчивается трагедией для двух русских семей. Неизвестные похищают из отеля детей – двух девочек, которые отдыхали вместе с отцами. Полицейские закрывают расследование в считаные часы: они уверены, что дети упали с лодки и утонули. Но родительское чутье подсказывает отцам, что их дочери все еще живы, а полиция лишь сбросила с себя ответственность перед другой страной. Мужчины начинают собственные поиски, в результате чего их депортируют на родину. Но мексиканцы Кармен и Диего помогают им вернуться. Правда об истинном похитителе детей окажется шоком для всех.

Список серий сериала Горящий тур График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 01
Сезон 1 Серия 1
TBA
График выхода всех сериалов
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