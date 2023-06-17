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Постер к 1-му сезону сериала Увидимся в моей 19-й жизни
Киноафиша Сериалы Увидимся в моей 19-й жизни Сезоны Сезон 1

See You in My 19th Life
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 17 июня 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 12
Продолжительность сезона 14 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Увидимся в моей 19-й жизни»

В 1-м сезоне сериала «Увидимся в моей 19-й жизни» молодая и необычайно красивая девушка Бан Чжи Ын страстно влюбляется в простого парня Мун Со Ха. Это первая любовь не только в ее жизни, но и во всех восемнадцати ее воплощениях. Дело в том, что красавица наделена особым даром: она помнит все свои предыдущие жизни. В каждой из них она была холодной и отстраненной, ни к кому не привязываясь и никого не теряя. Но теперь у нее есть слабое место. К сожалению, судьба решает ударить по нему. Вскоре Мун Со Ха погибает в результате несчастного случая. Бан Чжи Ын решает покончить с собой, чтобы найти его заново в новом теле.

Список серий сериала Увидимся в моей 19-й жизни График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
17 июня 2023
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
18 июня 2023
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
24 июня 2023
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
25 июня 2023
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
1 июля 2023
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
2 июля 2023
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
8 июля 2023
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
9 июля 2023
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
15 июля 2023
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
16 июля 2023
Серия 11 Episode 11
Сезон 1 Серия 11
22 июля 2023
Серия 12 Episode 12
Сезон 1 Серия 12
23 июля 2023
График выхода всех сериалов
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