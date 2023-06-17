В 1-м сезоне сериала «Увидимся в моей 19-й жизни» молодая и необычайно красивая девушка Бан Чжи Ын страстно влюбляется в простого парня Мун Со Ха. Это первая любовь не только в ее жизни, но и во всех восемнадцати ее воплощениях. Дело в том, что красавица наделена особым даром: она помнит все свои предыдущие жизни. В каждой из них она была холодной и отстраненной, ни к кому не привязываясь и никого не теряя. Но теперь у нее есть слабое место. К сожалению, судьба решает ударить по нему. Вскоре Мун Со Ха погибает в результате несчастного случая. Бан Чжи Ын решает покончить с собой, чтобы найти его заново в новом теле.