В 1-м сезоне сериала «Эффект домино» события разворачиваются в небольшом провинциальном городе, где в следственном комитете с трудом уживаются два настоящих профессионала своего дела. Максим Разин и Николай Удалов – лучшие следователи, с которыми по раскрываемости дел не может сравниться ни один коллега. Между ними существует негласное соперничество и вполне гласная вражда. Макс действует по схеме 90-х годов. Он не боится замарать руки и преступить черту закона, лишь бы посадить очередного злодея за решетку. Коля, напротив, известен как редкий интеллектуал, всегда придерживающийся буквы закона. Однажды они становятся напарниками…