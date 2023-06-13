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Постер к 1-му сезону сериала Эффект домино
Киноафиша Сериалы Эффект домино Сезоны Сезон 1

Effekt domino 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 13 июня 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 12
Продолжительность сезона 10 часов 24 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Эффект домино»

В 1-м сезоне сериала «Эффект домино» события разворачиваются в небольшом провинциальном городе, где в следственном комитете с трудом уживаются два настоящих профессионала своего дела. Максим Разин и Николай Удалов – лучшие следователи, с которыми по раскрываемости дел не может сравниться ни один коллега. Между ними существует негласное соперничество и вполне гласная вражда. Макс действует по схеме 90-х годов. Он не боится замарать руки и преступить черту закона, лишь бы посадить очередного злодея за решетку. Коля, напротив, известен как редкий интеллектуал, всегда придерживающийся буквы закона. Однажды они становятся напарниками…

Список серий 1-го сезона сериала «Эффект домино» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
13 июня 2023
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
13 июня 2023
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
14 июня 2023
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
14 июня 2023
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
15 июня 2023
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
15 июня 2023
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
16 июня 2023
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
16 июня 2023
Серия 9
Сезон 1 Серия 9
19 июня 2023
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
19 июня 2023
Серия 11
Сезон 1 Серия 11
20 июня 2023
Серия 12
Сезон 1 Серия 12
20 июня 2023
График выхода всех сериалов
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