В 1-м сезоне сериала «Мимо цели» в центре событий оказывается киллер по имени Мия – дооперационный транссексуал, урожденная Энди. Однажды она получает известие от бывшей девушки Венди, которая умирает от рака и является матерью ребенка Энди, одиннадцатилетнего Райана. Венди знает, что ее дни сочтены, и просит Мию стать опекуном для своего биологического ребенка. Мия отправляется на ферму, чтобы познакомиться с сыном. Там ее встречают враждебно, в основном из-за истории, связанной со сменой пола. В деревне Мия знакомится с Джоном, угрюмым владельцем фермы, и его обаятельным младшим братом...