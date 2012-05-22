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Постер к 1-му сезону сериала Мимо цели
Киноафиша Сериалы Мимо цели Сезоны Сезон 1

Hit & Miss 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 22 мая 2012
Год выпуска 2012
Количество серий 6
Продолжительность сезона 4 часа 30 минут
О чем 1-й сезон сериала «Мимо цели»

В 1-м сезоне сериала «Мимо цели» в центре событий оказывается киллер по имени Мия – дооперационный транссексуал, урожденная Энди. Однажды она получает известие от бывшей девушки Венди, которая умирает от рака и является матерью ребенка Энди, одиннадцатилетнего Райана. Венди знает, что ее дни сочтены, и просит Мию стать опекуном для своего биологического ребенка. Мия отправляется на ферму, чтобы познакомиться с сыном. Там ее встречают враждебно, в основном из-за истории, связанной со сменой пола. В деревне Мия знакомится с Джоном, угрюмым владельцем фермы, и его обаятельным младшим братом...

Список серий 1-го сезона сериала «Мимо цели» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
22 мая 2012
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
29 мая 2012
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
5 июня 2012
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
12 июня 2012
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
19 июня 2012
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
26 июня 2012
График выхода всех сериалов
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