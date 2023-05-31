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Постер к 1-му сезону сериала Актриса
Киноафиша Сериалы Актриса Сезоны Сезон 1

Aktris
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 31 мая 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Актриса »

В 1-м сезоне сериала «Актриса» главной героиней этой истории является очаровательная девушка по имени Ясемин. Ей удалось построить блестящую карьеру в турецкой киноиндустрии. Многие в стране знают Ясемин, как талантливую актрису, однако никому даже в голову бы не пришло, что их любимица – серийная убийца. По ночам, когда главной героине уже не нужно улыбаться на камеру, она берет в руки пистолет и отправляется на охоту. Ясемин полна решимости избавить мир от насильников и маньяков. Ее жертвами становятся только те, кто совершает насилие над женщинами и несовершеннолетними. Имея дело с этими людьми, Ясемин безжалостна...

Список серий сериала Актриса График выхода всех сериалов
Сезон 1
Нет причин Sebebi Yok
Сезон 1 Серия 1
31 мая 2023
Я скоро умру Yakında Öleceğim
Сезон 1 Серия 2
31 мая 2023
Совпадения Tesadüfler
Сезон 1 Серия 3
31 мая 2023
Немного эмоций Biraz Duygu
Сезон 1 Серия 4
31 мая 2023
Моя любовь! Mi Amor!
Сезон 1 Серия 5
31 мая 2023
Фатих! Fatih!
Сезон 1 Серия 6
31 мая 2023
Мечта о смерти Ölmenin Hayali
Сезон 1 Серия 7
31 мая 2023
Счастье Mutluluk
Сезон 1 Серия 8
31 мая 2023
График выхода всех сериалов
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