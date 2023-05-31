В 1-м сезоне сериала «Актриса» главной героиней этой истории является очаровательная девушка по имени Ясемин. Ей удалось построить блестящую карьеру в турецкой киноиндустрии. Многие в стране знают Ясемин, как талантливую актрису, однако никому даже в голову бы не пришло, что их любимица – серийная убийца. По ночам, когда главной героине уже не нужно улыбаться на камеру, она берет в руки пистолет и отправляется на охоту. Ясемин полна решимости избавить мир от насильников и маньяков. Ее жертвами становятся только те, кто совершает насилие над женщинами и несовершеннолетними. Имея дело с этими людьми, Ясемин безжалостна...