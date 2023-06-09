В 1-м сезоне шоу «Винтажные авто: Из Мексики в Техас» ведущие проекта восстанавливают ретроавтомобили. Но сначала им необходимо переправить винтажные авто из Мексики в американский штат Техас. Затем механики модифицируют пикапы 50-х годов, восстанавливают винтажный микроавтобус и кабриолет. Главным героям предстоит непростое испытание, ведь для повидавших виды машин требуются уникальные запчасти, многие из которых давно не выпускают. Однако любители ретроавтомобилей намерены доказать, что нет ничего невозможного для тех, кто хочет дать удивительным авто шанс на вторую жизнь.