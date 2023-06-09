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Постер к 1-му сезону телешоу Винтажные авто: Из Мексики в Техас
Киноафиша Сериалы Винтажные авто: Из Мексики в Техас Сезоны Сезон 1

Tex Mex Motors
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 9 июня 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 8
Продолжительность сезона 4 часа 56 минут
О чем 1-й сезон телешоу «Винтажные авто: Из Мексики в Техас»

В 1-м сезоне шоу «Винтажные авто: Из Мексики в Техас» ведущие проекта восстанавливают ретроавтомобили. Но сначала им необходимо переправить винтажные авто из Мексики в американский штат Техас. Затем механики модифицируют пикапы 50-х годов, восстанавливают винтажный микроавтобус и кабриолет. Главным героям предстоит непростое испытание, ведь для повидавших виды машин требуются уникальные запчасти, многие из которых давно не выпускают. Однако любители ретроавтомобилей намерены доказать, что нет ничего невозможного для тех, кто хочет дать удивительным авто шанс на вторую жизнь.

Список серий телешоу Винтажные авто: Из Мексики в Техас График выхода всех сериалов
Сезон 1
Opel и «Жук» The Opel and the Bug
Сезон 1 Серия 1
9 июня 2023
Меньше Mustang, больше проблем Less Mustang, More Problems
Сезон 1 Серия 2
9 июня 2023
Bronco но буэно Bronco No Bueno
Сезон 1 Серия 3
9 июня 2023
Carryall, мой непутевый сын Carryall, My Wayward Son
Сезон 1 Серия 4
9 июня 2023
Сначала попробуй Don’t Rocket ‘Til You Try It
Сезон 1 Серия 5
9 июня 2023
Явно не Oldsmobile твоего папы Not Your Daddy's Oldsmobile
Сезон 1 Серия 6
9 июня 2023
Rambler и риск Rambler and a Gambler
Сезон 1 Серия 7
9 июня 2023
Уйти или остаться Should We Stay or Should We Go
Сезон 1 Серия 8
9 июня 2023
График выхода всех сериалов
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