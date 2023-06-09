В 1-м сезоне сериала «Словно гончие» главными действующими лицами оказались три дерзких парня, которые в погоне за легкими деньгами попали в самое жерло кредитного бизнеса. Теперь за ними охотятся влиятельные люди, которые пытаются стрясти с парней крупные долги. Сопротивляться им становится все тяжелее. Однако главные герои – не из робкого десятка. Они твердо намерены вырваться из паутины злых сил, довлеющих над ними, и вступить в схватку с опасными криминальными авторитетами. Наибольшую опасность представляет для них злобный ростовщик по имени Мён Гиль, который руководствуется исключительно жаждой наживы.