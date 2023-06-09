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Постер к 1-му сезону сериала Словно гончие
Киноафиша Сериалы Словно гончие Сезоны Сезон 1

Bloodhounds 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 9 июня 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 8
Продолжительность сезона 7 часов 52 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Словно гончие»

В 1-м сезоне сериала «Словно гончие» главными действующими лицами оказались три дерзких парня, которые в погоне за легкими деньгами попали в самое жерло кредитного бизнеса. Теперь за ними охотятся влиятельные люди, которые пытаются стрясти с парней крупные долги. Сопротивляться им становится все тяжелее. Однако главные герои – не из робкого десятка. Они твердо намерены вырваться из паутины злых сил, довлеющих над ними, и вступить в схватку с опасными криминальными авторитетами. Наибольшую опасность представляет для них злобный ростовщик по имени Мён Гиль, который руководствуется исключительно жаждой наживы.

Список серий сериала Словно гончие График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
9 июня 2023
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
9 июня 2023
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
9 июня 2023
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
9 июня 2023
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
9 июня 2023
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
9 июня 2023
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
9 июня 2023
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
9 июня 2023
График выхода всех сериалов
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