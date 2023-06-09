В 1-м сезоне сериала «Этому миру меня не сломить» главным героем является парень по имени Ник. Неизвестно, каким образом, но в его жизни появился загадочный пришелец Зерокалкар. Несмотря на то что Зеро явно прибыл из параллельной вселенной, он отлично разбирается в человеческой сущности. Очевидно, что он появился в жизни Ника не просто так, а чтобы помочь ему преодолеть кризис и найти свое место в жизни, предварительно выйдя из зоны комфорта, в которой тот находится уже долгое время. Не исключено, что их странные беседы однажды приведут к неожиданным результатам и благотворно скажутся на будущем Ника.