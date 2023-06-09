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Постер к 1-му сезону сериала Этому миру меня не сломить
Киноафиша Сериалы Этому миру меня не сломить Сезоны Сезон 1

Questo mondo non mi renderà cattivo 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 9 июня 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 6
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Этому миру меня не сломить»

В 1-м сезоне сериала «Этому миру меня не сломить» главным героем является парень по имени Ник. Неизвестно, каким образом, но в его жизни появился загадочный пришелец Зерокалкар. Несмотря на то что Зеро явно прибыл из параллельной вселенной, он отлично разбирается в человеческой сущности. Очевидно, что он появился в жизни Ника не просто так, а чтобы помочь ему преодолеть кризис и найти свое место в жизни, предварительно выйдя из зоны комфорта, в которой тот находится уже долгое время. Не исключено, что их странные беседы однажды приведут к неожиданным результатам и благотворно скажутся на будущем Ника.

Список серий сериала Этому миру меня не сломить График выхода всех сериалов
Сезон 1
Цезарю — цезарево Quel che è di Cesare
Сезон 1 Серия 1
9 июня 2023
Как кит на берегу Come una balena spiaggiata
Сезон 1 Серия 2
9 июня 2023
Путеводная звезда Il faro
Сезон 1 Серия 3
9 июня 2023
Кто предал первым — предатель дважды Chi denuncia per primo è infame due volte
Сезон 1 Серия 4
9 июня 2023
Четыре миллиарда световых лет Quattro miliardi di anni luce
Сезон 1 Серия 5
9 июня 2023
Для вас места нет Non c'è un posto per te
Сезон 1 Серия 6
9 июня 2023
График выхода всех сериалов
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