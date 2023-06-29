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Постер к 1-му сезону сериала Библиотекарь
Киноафиша Сериалы Библиотекарь Сезоны Сезон 1

Bibliotekar 18+
Название Сезон 1
Премьера сезона 29 июня 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 40 минут
О чем 1-й сезон сериала «Библиотекарь»

В 1-м сезоне сериала «Библиотекарь» карьера актера Леши Вязинцева не сложилась. Когда он выясняет, что при подозрительных обстоятельствах убили его отца, он едет в провинцию, чтобы урегулировать квартирный вопрос. Однако вместо этого Лешу затягивает череда загадочных событий. Местные жители убеждены, что книги советского автора Громова наделены магическими свойствами. Загадочный мир любителей книг Громова делится на Библиотеки, которые сражаются за книги и готовы убивать противников ради их чудесных свойств. Вязинцев вовлекается в сражение, пытаясь раскрыть тайны собственной семьи.

Список серий 1-го сезона сериала «Библиотекарь» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
29 июня 2023
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
6 июля 2023
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
13 июля 2023
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
20 июля 2023
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
27 июля 2023
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
3 августа 2023
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
10 августа 2023
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
17 августа 2023
График выхода всех сериалов
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