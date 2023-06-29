В 1-м сезоне сериала «Библиотекарь» карьера актера Леши Вязинцева не сложилась. Когда он выясняет, что при подозрительных обстоятельствах убили его отца, он едет в провинцию, чтобы урегулировать квартирный вопрос. Однако вместо этого Лешу затягивает череда загадочных событий. Местные жители убеждены, что книги советского автора Громова наделены магическими свойствами. Загадочный мир любителей книг Громова делится на Библиотеки, которые сражаются за книги и готовы убивать противников ради их чудесных свойств. Вязинцев вовлекается в сражение, пытаясь раскрыть тайны собственной семьи.