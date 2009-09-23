В 1-м сезоне сериала «Иствик» художница Роксанна, застенчивая домохозяйка Кэт и корреспондент Джоанна раньше не ладили, однако несколько алкогольных напитков сделали их подругами. Прибытие в город таинственного незнакомца сблизило их еще больше. К тому же между женщинами возникло множество препятствий. Дэрил Ван Хорн – состоятельный, веселый и сексуальный. Если он не приобретает местные предприятия, значит, хочет свести с ума одну из трех подруг. Но самое худшее – он узнает об их сверхъестественных способностях. В скором времени в маленьком приморском городке ожидается множество перемен.