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Постер к 1-му сезону сериала Иствик
Киноафиша Сериалы Иствик Сезоны Сезон 1

Eastwick 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 23 сентября 2009
Год выпуска 2009
Количество серий 13
Продолжительность сезона 9 часов 19 минут
О чем 1-й сезон сериала «Иствик»

 

В 1-м сезоне сериала «Иствик» художница Роксанна, застенчивая домохозяйка Кэт и корреспондент Джоанна раньше не ладили, однако несколько алкогольных напитков сделали их подругами. Прибытие в город таинственного незнакомца сблизило их еще больше. К тому же между женщинами возникло множество препятствий. Дэрил Ван Хорн – состоятельный, веселый и сексуальный. Если он не приобретает местные предприятия, значит, хочет свести с ума одну из трех подруг. Но самое худшее – он узнает об их сверхъестественных способностях. В скором времени в маленьком приморском городке ожидается множество перемен.

Список серий 1-го сезона сериала «Иствик» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Пилот Pilot
Сезон 1 Серия 1
23 сентября 2009
Жатва и шитьё Reaping and Sewing
Сезон 1 Серия 2
30 сентября 2009
Госпожи и дамы Madams and Madames
Сезон 1 Серия 3
7 октября 2009
Блохи и запеканка Fleas and Casserole
Сезон 1 Серия 4
14 октября 2009
Лунная и поющая Mooning and Crooning
Сезон 1 Серия 5
21 октября 2009
Костер и предательство Bonfire and Betrayal
Сезон 1 Серия 6
28 октября 2009
Красные муравьи и черные окна Red Ants and Black Widows
Сезон 1 Серия 7
4 ноября 2009
Рисунок и живопись Paint and Pleasure
Сезон 1 Серия 8
25 ноября 2009
Электрошокеры и стиратели памяти Tasers and Mind Erasers
Сезон 1 Серия 9
2 декабря 2009
Чай и психопатия Tea and Psychopathy
Сезон 1 Серия 10
16 декабря 2009
Волшебный снег и жуткий ген Magic Snow and Creepy Gene
Сезон 1 Серия 11
30 декабря 2009
Красная ванна и загробная жизнь Red, Bath and Beyond
Сезон 1 Серия 12
TBA
Баловство и вмешательство Pampered and Tampered
Сезон 1 Серия 13
TBA
График выхода всех сериалов
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