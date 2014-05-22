В 1-м сезоне сериала «Преступные связи» в юности Райан Лопес был связан с криминальным авторитетом из уличной банды Хавьером Акостой. Теперь он является детективом в оперативной группе полиции Лос-Анджелеса. На самом деле Райан Лопес работает под прикрытием. Он тайно передает информацию Хавьеру, но в 95 процентах случаев демонстрирует себя в качестве отличного полицейского. После очередного дела Райан и его напарник решили отпраздновать успех. Завязалась перестрелка. В штаб-квартире главные герои готовятся найти новый вид запрещенных веществ, которые поступают из Мексики, и отыскать стрелка.