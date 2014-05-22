Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Наследник" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер к 1-му сезону сериала Преступные связи
Киноафиша Сериалы Преступные связи Сезоны Сезон 1

Gang Related 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 22 мая 2014
Год выпуска 2014
Количество серий 13
Продолжительность сезона 9 часов 19 минут
О чем 1-й сезон сериала «Преступные связи »

В 1-м сезоне сериала «Преступные связи» в юности Райан Лопес был связан с криминальным авторитетом из уличной банды Хавьером Акостой. Теперь он является детективом в оперативной группе полиции Лос-Анджелеса. На самом деле Райан Лопес работает под прикрытием. Он тайно передает информацию Хавьеру, но в 95 процентах случаев демонстрирует себя в качестве отличного полицейского. После очередного дела Райан и его напарник решили отпраздновать успех. Завязалась перестрелка. В штаб-квартире главные герои готовятся найти новый вид запрещенных веществ, которые поступают из Мексики, и отыскать стрелка.

Список серий 1-го сезона сериала «Преступные связи » График выхода всех сериалов
Сезон 1
Пилот Pilot
Сезон 1 Серия 1
22 мая 2014
Кровь за кровь Sangre por Sangre
Сезон 1 Серия 2
29 мая 2014
Грехи отца Pecados del Padre
Сезон 1 Серия 3
5 июня 2014
Собаки Perros
Сезон 1 Серия 4
12 июня 2014
Пришла зима Invierno Cayó
Сезон 1 Серия 5
19 июня 2014
Между двух земель Entre Dos Tierras
Сезон 1 Серия 6
26 июня 2014
Вернуться из ада Regreso Del Infierno
Сезон 1 Серия 7
3 июля 2014
Лисица и курятник El Zorro y el Gallinero
Сезон 1 Серия 8
10 июля 2014
День всех святых Dia de Todos los Santos
Сезон 1 Серия 9
17 июля 2014
Бык и Скорпион El Buey y El Alacran
Сезон 1 Серия 10
24 июля 2014
Зеленый свет La Luz Verde
Сезон 1 Серия 11
31 июля 2014
Кувалда Almadena
Сезон 1 Серия 12
7 августа 2014
Бандиты Malandros
Сезон 1 Серия 13
14 августа 2014
График выхода всех сериалов
Related video
Богатые будут плакать: предсказание Ванги про 2024 год одновременно пугает и радует
Ему 59 лет, ей — 23: эту молодую актрису называют новой музой Машкова
Гузееву довели до слез: лишь двум артистам удалось добиться невозможного
Эту фразу вы постоянно слышите от Стрельцов: это наглая ложь
Одна красивее другой: почему Брекоткин из «Уральских пельменей» тушуется, когда говорит с дочками
Тест: сможете найти все пасхалки на этих кадрах из мультфильмов Pixar?
Худший советский фильм по мнению народа: за него Ливанову должно быть стыдно
Скитался по коммуналкам и занимал деньги: не поверите, что скрывал Михалков
Самая чувственная актриса СССР: американцы зря умоляли эту красавицу сыграть Каренину
Дедушка сыграл мальчика: хуже этого Пьера Безухова сложно даже представить
Точно не таким представляли: этот лысый актер уже много лет озвучивает коня Юлия в «Трех богатырях»
Самый скандальный фильм СССР: после выхода ленты даже умер режиссер
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше