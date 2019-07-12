В 1-м сезоне сериала «Боевое оригами» становится известно, что искусство оригами является не только красивым складыванием фигурок из бумаги, но и убийственным оружием. Вэнди Охата, канадка японского происхождения, однажды узнает, что у нее есть брат-близнец. Кроме того, у девушки открываются опасные сверхъестественные способности. Возможно, именно поэтому за ней охотится камидзин Садако. Вэнди должна понять, почему ее хотят лишить жизни, а также научиться управлять обнаруженной ею силой, заложенной в ее генетическом коде. Кроме того, Вэнди должна узнать, кто виновен в гибели ее родителей, и отомстить.