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Постер к 1-му сезону сериала Боевое оригами
Киноафиша Сериалы Боевое оригами Сезоны Сезон 1

Warigami 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 12 июля 2019
Год выпуска 2019
Количество серий 10
Продолжительность сезона 1 час 40 минут
О чем 1-й сезон сериала «Боевое оригами»

В 1-м сезоне сериала «Боевое оригами» становится известно, что искусство оригами является не только красивым складыванием фигурок из бумаги, но и убийственным оружием. Вэнди Охата, канадка японского происхождения, однажды узнает, что у нее есть брат-близнец. Кроме того, у девушки открываются опасные сверхъестественные способности. Возможно, именно поэтому за ней охотится камидзин Садако. Вэнди должна понять, почему ее хотят лишить жизни, а также научиться управлять обнаруженной ею силой, заложенной в ее генетическом коде. Кроме того, Вэнди должна узнать, кто виновен в гибели ее родителей, и отомстить. 

 

Список серий 1-го сезона сериала «Боевое оригами» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Неразбериха SNAFU
Сезон 1 Серия 1
12 июля 2019
Проверка окружения Known Associates
Сезон 1 Серия 2
12 июля 2019
Вегетарианские стейки Vegetarian Steaks
Сезон 1 Серия 3
12 июля 2019
Разбор полётов Performance Review
Сезон 1 Серия 4
12 июля 2019
Двойной Лэнгфорд Langford Double
Сезон 1 Серия 5
12 июля 2019
Теннисный клуб “Девочки из Гринвича” Greenwich Girls Tennis Club
Сезон 1 Серия 6
12 июля 2019
10 признаков, что ты ей нравишься, но она это скрывает Top Ten Signs She's Into You But Hiding It
Сезон 1 Серия 7
12 июля 2019
Постановление City Ordinance 42069
Сезон 1 Серия 8
12 июля 2019
Городская энергосеть City Power Grill
Сезон 1 Серия 9
12 июля 2019
Неуязвимость Power Overwhelming
Сезон 1 Серия 10
12 июля 2019
График выхода всех сериалов
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