В 1-м сезоне сериала «Позвоните моему менеджеру» Диджле переехала из Анталии в турецкий город Стамбул. Она преследует цель – стать известной актрисой. Однако большой город жесток и беспощаден, здесь кануло в Лету много таких же энергичных и амбициозных девушек. Диджле ищет работу уже несколько месяцев, но все продюсерские центры отвечают ей отказом. Единственный человек, к которому разочарованная девушка, может обратиться за помощью, – это ее отец. Проблема заключается в том, что они не виделись много лет. Диджле пока не представляет, чего ей ждать от встречи со своим блудным родителем.