Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Синдром" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер к 1-му сезону сериала Позвоните моему менеджеру
Киноафиша Сериалы Позвоните моему менеджеру Сезоны Сезон 1

Menajerimi Ara 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 25 августа 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 45
Продолжительность сезона 90 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Позвоните моему менеджеру »

В 1-м сезоне сериала «Позвоните моему менеджеру» Диджле переехала из Анталии в турецкий город Стамбул. Она преследует цель – стать известной актрисой. Однако большой город жесток и беспощаден, здесь кануло в Лету много таких же энергичных и амбициозных девушек. Диджле ищет работу уже несколько месяцев, но все продюсерские центры отвечают ей отказом. Единственный человек, к которому разочарованная девушка, может обратиться за помощью, – это ее отец. Проблема заключается в том, что они не виделись много лет. Диджле пока не представляет, чего ей ждать от встречи со своим блудным родителем.

Список серий 1-го сезона сериала «Позвоните моему менеджеру » График выхода всех сериалов
Сезон 1
Эпизод 1 1. Bölüm
Сезон 1 Серия 1
25 августа 2020
Эпизод 2 2. Bölüm
Сезон 1 Серия 2
1 сентября 2020
Эпизод 3 3. Bölüm
Сезон 1 Серия 3
8 сентября 2020
Эпизод 4 4. Bölüm
Сезон 1 Серия 4
15 сентября 2020
Эпизод 5 5. Bölüm
Сезон 1 Серия 5
22 сентября 2020
Эпизод 6 6. Bölüm
Сезон 1 Серия 6
29 сентября 2020
Эпизод 7 7. Bölüm
Сезон 1 Серия 7
6 октября 2020
Эпизод 8 8. Bölüm
Сезон 1 Серия 8
13 октября 2020
Эпизод 9 9. Bölüm
Сезон 1 Серия 9
18 октября 2020
Эпизод 10 10. Bölüm
Сезон 1 Серия 10
25 октября 2020
Эпизод 11 11. Bölüm
Сезон 1 Серия 11
1 ноября 2020
Эпизод 12 12. Bölüm
Сезон 1 Серия 12
8 ноября 2020
Эпизод 13 13. Bölüm
Сезон 1 Серия 13
22 ноября 2020
Эпизод 14 14. Bölüm
Сезон 1 Серия 14
29 ноября 2020
Эпизод 15 15. Bölüm
Сезон 1 Серия 15
6 декабря 2020
Эпизод 16 16. Bölüm
Сезон 1 Серия 16
13 декабря 2020
Эпизод 17 17. Bölüm
Сезон 1 Серия 17
20 декабря 2020
Эпизод 18 18. Bölüm
Сезон 1 Серия 18
27 декабря 2020
Эпизод 19 19. Bölüm
Сезон 1 Серия 19
3 января 2021
Эпизод 20 20. Bölüm
Сезон 1 Серия 20
10 января 2021
Эпизод 21 21. Bölüm
Сезон 1 Серия 21
17 января 2021
Эпизод 22 22. Bölüm
Сезон 1 Серия 22
24 января 2021
Эпизод 23 23. Bölüm
Сезон 1 Серия 23
31 января 2021
Эпизод 24 24. Bölüm
Сезон 1 Серия 24
7 февраля 2021
Эпизод 25 25. Bölüm
Сезон 1 Серия 25
14 февраля 2021
Эпизод 26 26. Bölüm
Сезон 1 Серия 26
21 февраля 2021
Эпизод 27 27. Bölüm
Сезон 1 Серия 27
28 февраля 2021
Эпизод 28 28. Bölüm
Сезон 1 Серия 28
7 марта 2021
Эпизод 29 29. Bölüm
Сезон 1 Серия 29
14 марта 2021
Эпизод 30 30. Bölüm
Сезон 1 Серия 30
21 марта 2021
Эпизод 31 31. Bölüm
Сезон 1 Серия 31
28 марта 2021
Эпизод 32 32. Bölüm
Сезон 1 Серия 32
4 апреля 2021
Эпизод 33 33. Bölüm
Сезон 1 Серия 33
11 апреля 2021
Эпизод 34 34. Bölüm
Сезон 1 Серия 34
18 апреля 2021
Эпизод 35 35. Bölüm
Сезон 1 Серия 35
25 апреля 2021
Эпизод 36 36. Bölüm
Сезон 1 Серия 36
2 мая 2021
Эпизод 37 37. Bölüm
Сезон 1 Серия 37
9 мая 2021
Эпизод 38 38. Bölüm
Сезон 1 Серия 38
23 мая 2021
Эпизод 39 39. Bölüm
Сезон 1 Серия 39
30 мая 2021
Эпизод 40 40. Bölüm
Сезон 1 Серия 40
6 июня 2021
Эпизод 41 41. Bölüm
Сезон 1 Серия 41
13 июня 2021
Эпизод 42 42. Bölüm
Сезон 1 Серия 42
20 июня 2021
Эпизод 43 43. Bölüm
Сезон 1 Серия 43
27 июня 2021
Эпизод 44 44. Bölüm
Сезон 1 Серия 44
4 июля 2021
Эпизод 45 45. Bölüm
Сезон 1 Серия 45
11 июля 2021
График выхода всех сериалов
Related video
Самая чувственная актриса СССР: американцы зря умоляли эту красавицу сыграть Каренину
Эту фразу вы постоянно слышите от Стрельцов: это наглая ложь
Точно не таким представляли: этот лысый актер уже много лет озвучивает коня Юлия в «Трех богатырях»
Богатые будут плакать: предсказание Ванги про 2024 год одновременно пугает и радует
Гузееву довели до слез: лишь двум артистам удалось добиться невозможного
Дедушка сыграл мальчика: хуже этого Пьера Безухова сложно даже представить
Тест: сможете найти все пасхалки на этих кадрах из мультфильмов Pixar?
Можно даже тем, кто на диете: этот советский салат не стыдно приготовить для гостей
Ему 59 лет, ей — 23: эту молодую актрису называют новой музой Машкова
Скитался по коммуналкам и занимал деньги: не поверите, что скрывал Михалков
Худший советский фильм по мнению народа: за него Ливанову должно быть стыдно
Одна красивее другой: почему Брекоткин из «Уральских пельменей» тушуется, когда говорит с дочками
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше