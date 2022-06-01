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Постер к 1-му сезону сериала Ты полюбишь
Киноафиша Сериалы Ты полюбишь Сезоны Сезон 1

Seversin 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 1 июня 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 20
Продолжительность сезона 40 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Ты полюбишь »

В 1-м сезоне сериала «Ты полюбишь» молодая девушка по имени Ася работает продавцом в торговом комплексе и мечтает обрести финансовую независимость. Однажды девушка случайно оказывается на съемках многосерийного телепроекта и обращает на себя внимание главного режиссера. Ей предлагают сыграть роль главной героини в романтической комедии, и Ася принимает предложение. Ее партнером оказывается известный актер по имени Толга. Сначала отношения героев не складываются, поскольку Толга относился к Асе высокомерно. Но девушка не из тех, кто даст себя в обиду. Со временем их отношения становятся лучше...

Список серий 1-го сезона сериала «Ты полюбишь » График выхода всех сериалов
Сезон 1
Эпизод 1 1. Bölüm
Сезон 1 Серия 1
1 июня 2022
Эпизод 2 2. Bölüm
Сезон 1 Серия 2
8 июня 2022
Эпизод 3 3. Bölüm
Сезон 1 Серия 3
15 июня 2022
Эпизод 4 4. Bölüm
Сезон 1 Серия 4
22 июня 2022
Эпизод 5 5. Bölüm
Сезон 1 Серия 5
29 июня 2022
Эпизод 6 6. Bölüm
Сезон 1 Серия 6
6 июля 2022
Эпизод 7 7. Bölüm
Сезон 1 Серия 7
13 июля 2022
Эпизод 8 8. Bölüm
Сезон 1 Серия 8
20 июля 2022
Эпизод 9 9. Bölüm
Сезон 1 Серия 9
27 июля 2022
Эпизод 10 10. Bölüm
Сезон 1 Серия 10
3 августа 2022
Эпизод 11 11. Bölüm
Сезон 1 Серия 11
10 августа 2022
Эпизод 12 12. Bölüm
Сезон 1 Серия 12
17 августа 2022
Эпизод 13 13. Bölüm
Сезон 1 Серия 13
24 августа 2022
Эпизод 14 14. Bölüm
Сезон 1 Серия 14
31 августа 2022
Эпизод 15 15. Bölüm
Сезон 1 Серия 15
7 сентября 2022
Эпизод 16 16. Bölüm
Сезон 1 Серия 16
14 сентября 2022
Эпизод 17 17. Bölüm
Сезон 1 Серия 17
19 сентября 2022
Эпизод 18 18. Bölüm
Сезон 1 Серия 18
26 сентября 2022
Эпизод 19 19. Bölüm
Сезон 1 Серия 19
3 октября 2022
Эпизод 20 20. Bölüm
Сезон 1 Серия 20
10 октября 2022
График выхода всех сериалов
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