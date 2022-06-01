В 1-м сезоне сериала «Ты полюбишь» молодая девушка по имени Ася работает продавцом в торговом комплексе и мечтает обрести финансовую независимость. Однажды девушка случайно оказывается на съемках многосерийного телепроекта и обращает на себя внимание главного режиссера. Ей предлагают сыграть роль главной героини в романтической комедии, и Ася принимает предложение. Ее партнером оказывается известный актер по имени Толга. Сначала отношения героев не складываются, поскольку Толга относился к Асе высокомерно. Но девушка не из тех, кто даст себя в обиду. Со временем их отношения становятся лучше...