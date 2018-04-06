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Постер к 1-му сезону сериала Пусть свершится чудо
Киноафиша Сериалы Пусть свершится чудо Сезоны Сезон 1

Bir Mucize Olsun 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 6 апреля 2018
Год выпуска 2018
Количество серий 3
Продолжительность сезона 6 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Пусть свершится чудо »

В 1-м сезоне сериала «Пусть свершится чудо» юная девушка Дамла живет с приемным отцом, который превратил ее в прислугу. Всю свою сознательную жизнь она провела в одном из самых неблагополучных районов Чукурдере. Но однажды с главной героиней случается нечто необычайное. В двери бедного дома стучится Йигит, и с этого момента в жизнь Дамлы приходит любовь. Спустя время девушка узнает, что ее дед является одним из самых богатых людей в Турции. Йигит возвращает девушке надежду на светлое будущее. Азим Санджакар хочет подарить своей внучке другую жизнь. Это он приказал своему адвокату отыскать Дамлу. 

Список серий 1-го сезона сериала «Пусть свершится чудо » График выхода всех сериалов
Сезон 1
Эпизод 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
6 апреля 2018
Эпизод 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
13 апреля 2018
Эпизод 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
20 апреля 2018
График выхода всех сериалов
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