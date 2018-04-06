В 1-м сезоне сериала «Пусть свершится чудо» юная девушка Дамла живет с приемным отцом, который превратил ее в прислугу. Всю свою сознательную жизнь она провела в одном из самых неблагополучных районов Чукурдере. Но однажды с главной героиней случается нечто необычайное. В двери бедного дома стучится Йигит, и с этого момента в жизнь Дамлы приходит любовь. Спустя время девушка узнает, что ее дед является одним из самых богатых людей в Турции. Йигит возвращает девушке надежду на светлое будущее. Азим Санджакар хочет подарить своей внучке другую жизнь. Это он приказал своему адвокату отыскать Дамлу.