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Постер к 1-му сезону сериала Кто убил Малкольма Икса?
Киноафиша Сериалы Кто убил Малкольма Икса? Сезоны Сезон 1

Who Killed Malcolm X? 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 30 сентября 2019
Год выпуска 2019
Количество серий 6
Продолжительность сезона 6 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Кто убил Малкольма Икса? »

В 1-м сезоне сериала «Кто убил Малкольма Икса» уголовному делу, связанному с насильственной смертью известного правозащитника Малкольма Икса, уже тридцать лет. Виновники так и не были найдены, и дело закрыли. Однако по прошествии столь длительного времени появляется простой гид и активист, который решает провести собственное расследование и попытаться установить, при каких обстоятельствах погиб афроамериканский лидер и кто приложил к этому руку. Гид из Вашингтона Абдур-Рахман Мухаммад находит ответы на вопросы, перед которыми пасовали даже опытные сотрудники правоохранительных органов.

Список серий 1-го сезона сериала «Кто убил Малкольма Икса? » График выхода всех сериалов
Сезон 1
Обреченный Marked Man
Сезон 1 Серия 1
30 сентября 2019
Честный игрок в нечестной игре Straight Man in a Crooked Game
Сезон 1 Серия 2
30 сентября 2019
«Чернокожий мессия» Black Messiah
Сезон 1 Серия 3
7 октября 2019
Открытый конфликт Showdown
Сезон 1 Серия 4
14 октября 2019
Человек с дробовиком Shotgun Man
Сезон 1 Серия 5
21 октября 2019
Наследие Legacies
Сезон 1 Серия 6
28 октября 2019
График выхода всех сериалов
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