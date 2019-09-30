В 1-м сезоне сериала «Кто убил Малкольма Икса» уголовному делу, связанному с насильственной смертью известного правозащитника Малкольма Икса, уже тридцать лет. Виновники так и не были найдены, и дело закрыли. Однако по прошествии столь длительного времени появляется простой гид и активист, который решает провести собственное расследование и попытаться установить, при каких обстоятельствах погиб афроамериканский лидер и кто приложил к этому руку. Гид из Вашингтона Абдур-Рахман Мухаммад находит ответы на вопросы, перед которыми пасовали даже опытные сотрудники правоохранительных органов.