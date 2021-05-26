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Постер к 1-му сезону сериала Как афроамериканская кухня преобразила Америку
Киноафиша Сериалы Как афроамериканская кухня преобразила Америку Сезоны Сезон 1

High on the Hog: How African American Cuisine Transformed America 12+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 26 мая 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 8 минут
О чем 1-й сезон сериала «Как афроамериканская кухня преобразила Америку»

В 1-м сезоне сериала «Как афроамериканская кухня преобразила Америку» главным действующим лицом является шеф-повар и писатель Стивен Саттерфилд, который путешествует и исследует блюда афроамериканской кухни. Своими открытиями он делится со зрителями. Автор документального проекта расскажет, почему кухню, созданную темнокожими, принято считать национальной на территории Соединенных Штатов. Многие основные американские блюда (засахаренный ямс, бамия, черноглазый горох, рис) появились в Африке. Стивен Саттерфилд отправляется на рынок под открытым небом в Бенине, чтобы пообщаться с местными.

Список серий 1-го сезона сериала «Как афроамериканская кухня преобразила Америку» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Наши корни Our Roots
Сезон 1 Серия 1
26 мая 2021
Рисовое королевство The Rice Kingdom
Сезон 1 Серия 2
26 мая 2021
Наши первые шеф-повара Our Founding Chefs
Сезон 1 Серия 3
26 мая 2021
Свобода Freedom
Сезон 1 Серия 4
26 мая 2021
График выхода всех сериалов
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