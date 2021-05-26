В 1-м сезоне сериала «Как афроамериканская кухня преобразила Америку» главным действующим лицом является шеф-повар и писатель Стивен Саттерфилд, который путешествует и исследует блюда афроамериканской кухни. Своими открытиями он делится со зрителями. Автор документального проекта расскажет, почему кухню, созданную темнокожими, принято считать национальной на территории Соединенных Штатов. Многие основные американские блюда (засахаренный ямс, бамия, черноглазый горох, рис) появились в Африке. Стивен Саттерфилд отправляется на рынок под открытым небом в Бенине, чтобы пообщаться с местными.