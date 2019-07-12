В 1-м сезоне сериала «Важнейшие события Второй мировой войны в цвете» блицкриг стал одним из самых экстраординарных событий Второй мировой войны. Теперь искусно отреставрированные кадры со всего мира показывают всем известную кровопролитную историю в новом свете. В 1940 году Франция пала, и Гитлер начал операцию «Морской лев»: вторжение в Великобританию. Редкие, мастерски окрашенные кадры позволяют увидеть, как развивались события. Нападение Японии на Перл-Харбор было одной из величайших авантюр в военной истории. Нападение японцев на удерживаемый США остров Мидуэй в Тихом океане спровоцировало цель экстраординарных событий.