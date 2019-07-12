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Постер к 1-му сезону сериала Величайшие события Второй мировой войны в цвете
Киноафиша Сериалы Величайшие события Второй мировой войны в цвете Сезоны Сезон 1

Greatest Events of World War II in Colour 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 12 июля 2019
Год выпуска 2019
Количество серий 10
Продолжительность сезона 8 часов 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Величайшие события Второй мировой войны в цвете»

В 1-м сезоне сериала «Важнейшие события Второй мировой войны в цвете» блицкриг стал одним из самых экстраординарных событий Второй мировой войны. Теперь искусно отреставрированные кадры со всего мира показывают всем известную кровопролитную историю в новом свете. В 1940 году Франция пала, и Гитлер начал операцию «Морской лев»: вторжение в Великобританию. Редкие, мастерски окрашенные кадры позволяют увидеть, как развивались события. Нападение Японии на Перл-Харбор было одной из величайших авантюр в военной истории. Нападение японцев на удерживаемый США остров Мидуэй в Тихом океане спровоцировало цель экстраординарных событий.

Список серий 1-го сезона сериала «Величайшие события Второй мировой войны в цвете» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Блицкриг Blitzkrieg
Сезон 1 Серия 1
12 июля 2019
Битва за Британию Battle of Britain
Сезон 1 Серия 2
19 июля 2019
Перл-Харбор Pearl Harbor
Сезон 1 Серия 3
26 июля 2019
Битва за Мидуэй Battle of Midway
Сезон 1 Серия 4
2 августа 2019
Сталинградская битва Siege of Stalingrad
Сезон 1 Серия 5
9 августа 2019
Высадка в Нормандии D-Day
Сезон 1 Серия 6
16 августа 2019
Арденнская операция Battle of the Bulge
Сезон 1 Серия 7
23 августа 2019
Огненный шторм над Дрезденом Dresden Firestorm
Сезон 1 Серия 8
30 августа 2019
Освобождение Бухенвальда Liberation of Buchenwald
Сезон 1 Серия 9
30 августа 2019
Хиросима Hiroshima
Сезон 1 Серия 10
30 августа 2019
График выхода всех сериалов
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