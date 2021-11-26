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Постер к 1-му сезону сериала Докопаться до истины: Исчезновение Биргит Майер
Киноафиша Сериалы Докопаться до истины: Исчезновение Биргит Майер Сезоны Сезон 1

Dig Deeper: Das Verschwinden von Birgit Meier 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 26 ноября 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 56 минут
О чем 1-й сезон сериала «Докопаться до истины: Исчезновение Биргит Майер »

В 1-м сезоне сериала «Докопаться до истины: исчезновение Биргит Майер» в центре событий оказывается громкое расследование, которое потрясло Германию. Принято считать, что немцы являются дотошными, скрупулезными и ответственными людьми. Однако и они допускают непростительные промахи. Биргит Майер было всего 40 лет, когда 14 августа 1989 года она таинственно исчезла при загадочных обстоятельствах. Из-за оплошности, допущенной полицейскими, дело так и не раскрыли. Но брат Биргит так и не смирился с этим. Он чувствует, что правда где-то рядом и достаточно лишь копнуть несколько глубже...

Список серий 1-го сезона сериала «Докопаться до истины: Исчезновение Биргит Майер » График выхода всех сериалов
Сезон 1
Эпизод 1 Folge 1
Сезон 1 Серия 1
26 ноября 2021
Эпизод 2 Folge 2
Сезон 1 Серия 2
26 ноября 2021
Эпизод 3 Folge 3
Сезон 1 Серия 3
26 ноября 2021
Эпизод 4 Folge 4
Сезон 1 Серия 4
26 ноября 2021
График выхода всех сериалов
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