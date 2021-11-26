В 1-м сезоне сериала «Докопаться до истины: исчезновение Биргит Майер» в центре событий оказывается громкое расследование, которое потрясло Германию. Принято считать, что немцы являются дотошными, скрупулезными и ответственными людьми. Однако и они допускают непростительные промахи. Биргит Майер было всего 40 лет, когда 14 августа 1989 года она таинственно исчезла при загадочных обстоятельствах. Из-за оплошности, допущенной полицейскими, дело так и не раскрыли. Но брат Биргит так и не смирился с этим. Он чувствует, что правда где-то рядом и достаточно лишь копнуть несколько глубже...