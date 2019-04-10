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Постер к 1-му сезону сериала Кэрол и Тьюздей
Киноафиша Сериалы Кэрол и Тьюздей Сезоны Сезон 1

Carole & Tuesday 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 10 апреля 2019
Год выпуска 2019
Количество серий 24
Продолжительность сезона 10 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Кэрол и Тьюздей»

В 1-м сезоне сериала «Кэрол и Тьюздей» на Марсе уже более полувека существуют человеческие колонии. В эти города переезжают земляне, стремящиеся к сытой и спокойной жизни. Всем здесь управляет искусственный интеллект, а земляне могут лишь наслаждаться жизнью, есть, спать и развлекаться. В итоге в мире практически не остается творцов – ученых, писателей, музыкантов и других творческих людей. Но богатая наследница Тьюздей и городская модница Кэрол не похожи на все свое окружение. Эти марсианки-новоселы увлекаются музыкой и мечтают создать свою группу. Правда, никто из близких не понимает их устремлений.

Список серий 1-го сезона сериала «Кэрол и Тьюздей» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Настоящие цвета True Colors
Сезон 1 Серия 1
10 апреля 2019
Рожден бегать Born to Run
Сезон 1 Серия 2
17 апреля 2019
Огонь и дождь Fire and Rain
Сезон 1 Серия 3
24 апреля 2019
Видео убило радиозвезду Video Killed the Radio Star
Сезон 1 Серия 4
1 мая 2019
Каждый твой вздох Every Breath You Take
Сезон 1 Серия 5
8 мая 2019
Жизнь - это карнавал Life is A Carnival
Сезон 1 Серия 6
15 мая 2019
Покажи мне путь Show Me The Way
Сезон 1 Серия 7
22 мая 2019
Все молодые чуваки All The Young Dudes
Сезон 1 Серия 8
29 мая 2019
Танцующая королева Dancing Queen
Сезон 1 Серия 9
5 июня 2019
Глубокая река, высокая гора River Deep, Mountain High
Сезон 1 Серия 10
12 июня 2019
С тобой или без With or Without You
Сезон 1 Серия 11
19 июня 2019
Мы только начали We've Only Just Begun
Сезон 1 Серия 12
26 июня 2019
Иди этим путем Walk This Way
Сезон 1 Серия 13
10 июля 2019
Дети в порядке The Kids are Alright
Сезон 1 Серия 14
17 июля 2019
Одному Богу известно God Only Knows
Сезон 1 Серия 15
31 июля 2019
Естественная женщина A Natural Woman
Сезон 1 Серия 16
7 августа 2019
Вверх ногами Head Over Heels
Сезон 1 Серия 17
14 августа 2019
Только любовь может разбить твое сердце Only Love Can Break Your Heart
Сезон 1 Серия 18
21 августа 2019
Люди готовы People Get Ready
Сезон 1 Серия 19
28 августа 2019
Песня иммигранта Immigrant Song
Сезон 1 Серия 20
4 сентября 2019
Слишком поздно It's Too Late
Сезон 1 Серия 21
11 сентября 2019
Так же, как небеса Just Like Heaven
Сезон 1 Серия 22
18 сентября 2019
Не переставай верить Don't Stop Believin'
Сезон 1 Серия 23
25 сентября 2019
Грядут перемены A Change is Gonna Come
Сезон 1 Серия 24
2 октября 2019
График выхода всех сериалов
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