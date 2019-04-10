В 1-м сезоне сериала «Кэрол и Тьюздей» на Марсе уже более полувека существуют человеческие колонии. В эти города переезжают земляне, стремящиеся к сытой и спокойной жизни. Всем здесь управляет искусственный интеллект, а земляне могут лишь наслаждаться жизнью, есть, спать и развлекаться. В итоге в мире практически не остается творцов – ученых, писателей, музыкантов и других творческих людей. Но богатая наследница Тьюздей и городская модница Кэрол не похожи на все свое окружение. Эти марсианки-новоселы увлекаются музыкой и мечтают создать свою группу. Правда, никто из близких не понимает их устремлений.