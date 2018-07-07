В 1-м сезоне сериала «Повелитель Рагнарека и покровитель эйнхерий» молодой человек по имени Суоу Юто живет в Токио и увлекается городскими легендами. Так как Юто очень смелы и любознательный парень, он любит лично проверять все поверья и россказни людей об иных мирах и загадочных чудовищах. И однажды такая проверка венчается неожиданным успехом. Герой выясняет, что скандинавское загробное царство Вальхалла действительно существует. Его населяют отважные воины, разделенные на кланы, и волшебницы эйнхерии – покровительницы кланов. Юто придется примкнуть к клану Волка и проверить себя на прочность.

