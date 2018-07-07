Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Шаг к мечте: Раз и навсегда" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер к 1-му сезону сериала Повелитель Рагнарека и покровитель Эйнхерий
Киноафиша Сериалы Повелитель Рагнарека и покровитель Эйнхерий Сезоны Сезон 1

The Master of Ragnarok & Blesser of Einherjar 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 7 июля 2018
Год выпуска 2018
Количество серий 12
Продолжительность сезона 4 часа 36 минут
О чем 1-й сезон сериала «Повелитель Рагнарека и покровитель Эйнхерий»

В 1-м сезоне сериала «Повелитель Рагнарека и покровитель эйнхерий» молодой человек по имени Суоу Юто живет в Токио и увлекается городскими легендами. Так как Юто очень смелы и любознательный парень, он любит лично проверять все поверья и россказни людей об иных мирах и загадочных чудовищах. И однажды такая проверка венчается неожиданным успехом. Герой выясняет, что скандинавское загробное царство Вальхалла действительно существует. Его населяют отважные воины, разделенные на кланы, и волшебницы эйнхерии – покровительницы кланов. Юто придется примкнуть к клану Волка и проверить себя на прочность.
 

Список серий 1-го сезона сериала «Повелитель Рагнарека и покровитель Эйнхерий» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Клятва Чаши The Oath of the Chalice
Сезон 1 Серия 1
7 июля 2018
Тактика Волка Tactics of the Wolf
Сезон 1 Серия 2
14 июля 2018
Руны-близнецы и сестры-близнецы Twin Runes and Twin Sisters
Сезон 1 Серия 3
21 июля 2018
Сталь закалена сто раз Steel Is Tempered One Hundred Times
Сезон 1 Серия 4
28 июля 2018
Лев, пожирающий тигра The Lion That Devours the Tiger
Сезон 1 Серия 5
4 августа 2018
У Валькирии выходной Valkyrie's Day Off
Сезон 1 Серия 6
11 августа 2018
Долгожданная месть A Long-Awaited Revenge
Сезон 1 Серия 7
18 августа 2018
Котацу и пустые мехи The Kotatsu and the Empty Bellows
Сезон 1 Серия 8
25 августа 2018
Красивая луна Beautiful Moon
Сезон 1 Серия 9
1 сентября 2018
Загнанный волк Cornered Wolf
Сезон 1 Серия 10
8 сентября 2018
Доказательство великого правителя Proof of a Great Ruler
Сезон 1 Серия 11
15 сентября 2018
Место, которое можно назвать домом A Place to Call Home
Сезон 1 Серия 12
22 сентября 2018
График выхода всех сериалов
Related video
В советские вагоны-рестораны приходили ради этого салата: он затмил оливье и селедку
Два сыночка и лапочка-дочка: как выглядят дети Мэрилин Керро, от которых отказались отцы
Сводила с ума всех режиссеров: эта неказистая советская актриса затмила даже Кустинскую
Мальчика-зайца никто не любил: что с ним после операции, на которую собрали больше 6 млн рублей
Нежеланных детей на Руси называли двумя особенными именами: может, и среди ваших родственников были такие
Сэкономите на диетах: так похудел доктор Мясников, в семье которого все становятся долгожителями
Оленька все испортила: этот ляп в «Служебном романе» не заметил только Рязанов
Один поступок Пугачевой окончательно разочаровал всех: отличилась в траурный день
Скупердяи и жадины: мужчины с этими именами лишней копейки не потратят на свою половинку
Тест: какое мифическое существо станет вашим аватаром в виртуальном мире?
Люди обвиняли Добронравова: так вот почему Васильев ушел из «Сватов»
Торт и шумное застолье: Ефремов вновь отличился в колонии
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше