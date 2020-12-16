В 1-м сезоне сериала «Разрушить все. История латиноамериканского рока» у истоков рок-движения в Латинской Америке стояли группа La Bamba Ричи Валенса и «Битлз», которая, к сожалению, не нашла свой собственный голос среди молодежи. Это было время сопротивления диктаторскому режиму и поиски нового. На ниве политических волнений появлялись молодые музыканты, которым хотелось громко заявить о себе. Когда члены коллектива Peace and Love стали скандировать «У нас есть сила!» на первом масштабном рок-фестивале в Мексике в 1971 году правительство страны приняло решение запретить рок-музыку.