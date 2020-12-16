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Постер к 1-му сезону телешоу Разрушить все. История латиноамериканского рока
Киноафиша Сериалы Разрушить все. История латиноамериканского рока Сезоны Сезон 1

Rompan todo: La historia del rock en América Latina 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 16 декабря 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 6
Продолжительность сезона 5 часов 0 минут
О чем 1-й сезон телешоу «Разрушить все. История латиноамериканского рока»

В 1-м сезоне сериала «Разрушить все. История латиноамериканского рока» у истоков рок-движения в Латинской Америке стояли группа La Bamba Ричи Валенса и «Битлз», которая, к сожалению, не нашла свой собственный голос среди молодежи. Это было время сопротивления диктаторскому режиму и поиски нового. На ниве политических волнений появлялись молодые музыканты, которым хотелось громко заявить о себе. Когда члены коллектива Peace and Love стали скандировать «У нас есть сила!» на первом масштабном рок-фестивале в Мексике в 1971 году правительство страны приняло решение запретить рок-музыку.

Список серий 1-го сезона телешоу «Разрушить все. История латиноамериканского рока» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Бунт La rebeldía
Сезон 1 Серия 1
16 декабря 2020
Запрет La represión
Сезон 1 Серия 2
16 декабря 2020
Музыка в цвете Música a colores
Сезон 1 Серия 3
16 декабря 2020
Рок на нашем языке Rock en tu idioma
Сезон 1 Серия 4
16 декабря 2020
Один континент Un solo continente
Сезон 1 Серия 5
16 декабря 2020
Новая эра Una nueva era
Сезон 1 Серия 6
16 декабря 2020
График выхода всех сериалов
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