«Брак по-еврейски» – реалити-шоу, в котором сваха Ализа Бен Шалом помогает одиноким сердцам обрести счастье в личной жизни. Умудренная опытом женщина не понаслышке знает о том, с какими проблемами могут столкнуться евреи в процессе построения отношений. Ализа не только подыскивает требовательным клиентам пару, но и сопровождает их до вступления в брак, воплощая в жизнь самые невероятные запросы. Каждый сезон состоит из нескольких романтических историй. И далеко не каждая из них завершится хеппи-эндом.