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Постер телешоу Брак по-еврейски
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Киноафиша Сериалы Брак по-еврейски

Брак по-еврейски (2023 - …)

Jewish Matchmaking 18+
Год выпуска 2023
Страна США/Израиль
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 34 минуты
Стрим-сервис Netflix
Продолжительность телешоу 4 часа 32 минуты

О чем телешоу

«Брак по-еврейски» – реалити-шоу, в котором сваха Ализа Бен Шалом помогает одиноким сердцам обрести счастье в личной жизни. Умудренная опытом женщина не понаслышке знает о том, с какими проблемами могут столкнуться евреи в процессе построения отношений. Ализа не только подыскивает требовательным клиентам пару, но и сопровождает их до вступления в брак, воплощая в жизнь самые невероятные запросы. Каждый сезон состоит из нескольких романтических историй. И далеко не каждая из них завершится хеппи-эндом.

Брак по-еврейски - трейлер
Брак по-еврейски  трейлер
В ролях
В ролях
Ализа Бен Шалом
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг шоу

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Сезоны
Брак по-еврейски - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2023, 8 эпизодов
 
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