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Постер к 1-му сезону сериала Я — Дева
Киноафиша Сериалы Я — Дева Сезоны Сезон 1

I'm a Virgo 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 23 июня 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 7
Продолжительность сезона 3 часа 30 минут
О чем 1-й сезон сериала «Я — Дева»

В 1-м сезоне сериала «Я — Дева» подросток Кути вырос в настоящего великана — почти до 4 метров. Он стесняется этого и сторонится других людей. Кути днями напролет сидит дома и смотрит телевизор. Однако вскоре ему надоедает это жалкое существование, он решает совершить побег из дома, чтобы постичь этот сложный и непонятный мир. Кути встречает приятных и менее приятных людей, заводит друзей и встречает любовь, попадает в огромное количество комичных ситуаций и знакомится со своим кумиром в лице настоящего супергероя по прозвищу Герой. После этой встречи жизнь Кути меняется кардинальным образом.

Список серий сериала Я — Дева График выхода всех сериалов
Сезон 1
Ты большой ублюдок You A Big MuthaF*cka
Сезон 1 Серия 1
23 июня 2023
Вселенная и мой дух The Universe And My Spirit
Сезон 1 Серия 2
23 июня 2023
Пако Рабанн Paco Rabanne
Сезон 1 Серия 3
23 июня 2023
Балансирная балка Balance Beam
Сезон 1 Серия 4
23 июня 2023
Брилло, если возможно Brillo, If Possible
Сезон 1 Серия 5
23 июня 2023
Это требует доверия с моей стороны It Requires Trust on My Part
Сезон 1 Серия 6
23 июня 2023
Метафора для чего A Metaphor for What
Сезон 1 Серия 7
23 июня 2023
График выхода всех сериалов
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