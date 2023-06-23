В 1-м сезоне сериала «Я — Дева» подросток Кути вырос в настоящего великана — почти до 4 метров. Он стесняется этого и сторонится других людей. Кути днями напролет сидит дома и смотрит телевизор. Однако вскоре ему надоедает это жалкое существование, он решает совершить побег из дома, чтобы постичь этот сложный и непонятный мир. Кути встречает приятных и менее приятных людей, заводит друзей и встречает любовь, попадает в огромное количество комичных ситуаций и знакомится со своим кумиром в лице настоящего супергероя по прозвищу Герой. После этой встречи жизнь Кути меняется кардинальным образом.