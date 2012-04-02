В 1-м сезоне шоу «Богатые и знаменитые» ведущие появятся там, куда не удавалось добраться даже самым пронырливым журналистам, работающим в светских хрониках. Это проект посвящен закулисной жизни отечественного и западного шоу-бизнеса. Зрители привыкли видеть звезд при параде, готовых удивлять публику новыми творческими работами. Однако после того, как выключаются камеры и с их лиц снимается грим, они превращаются в обычных людей. Как и многие другие, знаменитости сталкиваются с проблемами, отдыхают, воспитывают детей и выгуливают собак в парке. Именно такими предстанут звезды в этом проекте.