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Постер к 1-му сезону телешоу Богатые и знаменитые
Киноафиша Сериалы Богатые и знаменитые Сезоны Сезон 1

Богатые и знаменитые 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 2 апреля 2012
Год выпуска 2012
Количество серий 20
Продолжительность сезона 8 часов 0 минут
О чем 1-й сезон телешоу «Богатые и знаменитые»

В 1-м сезоне шоу «Богатые и знаменитые» ведущие появятся там, куда не удавалось добраться даже самым пронырливым журналистам, работающим в светских хрониках. Это проект посвящен закулисной жизни отечественного и западного шоу-бизнеса. Зрители привыкли видеть звезд при параде, готовых удивлять публику новыми творческими работами. Однако после того, как выключаются камеры и с их лиц снимается грим, они превращаются в обычных людей. Как и многие другие, знаменитости сталкиваются с проблемами, отдыхают, воспитывают детей и выгуливают собак в парке. Именно такими предстанут звезды в этом проекте.

Список серий 1-го сезона телешоу «Богатые и знаменитые» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
2 апреля 2012
Выпуск 2
Сезон 1 Серия 2
3 апреля 2012
Выпуск 3
Сезон 1 Серия 3
4 апреля 2012
Выпуск 4
Сезон 1 Серия 4
5 апреля 2012
Выпуск 5
Сезон 1 Серия 5
9 апреля 2012
Выпуск 6
Сезон 1 Серия 6
10 апреля 2012
Выпуск 7
Сезон 1 Серия 7
11 апреля 2012
Выпуск 8
Сезон 1 Серия 8
12 апреля 2012
Выпуск 9
Сезон 1 Серия 9
16 апреля 2012
Выпуск 10
Сезон 1 Серия 10
17 апреля 2012
Выпуск 11
Сезон 1 Серия 11
18 апреля 2012
Выпуск 12
Сезон 1 Серия 12
19 апреля 2012
Выпуск 13
Сезон 1 Серия 13
24 апреля 2012
Выпуск 14
Сезон 1 Серия 14
25 апреля 2012
Выпуск 15
Сезон 1 Серия 15
26 апреля 2012
Выпуск 16
Сезон 1 Серия 16
27 апреля 2012
Выпуск 17
Сезон 1 Серия 17
3 мая 2012
Выпуск 18
Сезон 1 Серия 18
4 мая 2012
Выпуск 19
Сезон 1 Серия 19
5 мая 2012
Выпуск 20
Сезон 1 Серия 20
12 мая 2012
График выхода всех сериалов
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