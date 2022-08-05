В 1-м сезоне шоу «Утилизатор с Настей Туман» ведущая этого телепроекта Настя Туман снискала популярность как автоблогер, который разрушает стереотипы о специальности механика. За новыми материалами на ее канале следят миллионы пользователей. Звезда постоянно радует поклонников новым контентом. Теперь девушка выступит в роли «санитара леса». Она хочет освободить улицы города от железных консервных банок. Участники проекта приезжают на своем повидавшем виды автомобиле и отвечают на вопросы, которые для них подготовила Настя. У лучших есть шанс уехать обратно на новеньком автомобиле.