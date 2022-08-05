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Постер к 1-му сезону телешоу Утилизатор с Настей Туман
Киноафиша Сериалы Утилизатор с Настей Туман Сезоны Сезон 1

Утилизатор с Настей Туман 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 5 августа 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 10
Продолжительность сезона 7 часов 20 минут
О чем 1-й сезон телешоу «Утилизатор с Настей Туман»

В 1-м сезоне шоу «Утилизатор с Настей Туман» ведущая этого телепроекта Настя Туман снискала популярность как автоблогер, который разрушает стереотипы о специальности механика. За новыми материалами на ее канале следят миллионы пользователей. Звезда постоянно радует поклонников новым контентом. Теперь девушка выступит в роли «санитара леса». Она хочет освободить улицы города от железных консервных банок. Участники проекта приезжают на своем повидавшем виды автомобиле и отвечают на вопросы, которые для них подготовила Настя. У лучших есть шанс уехать обратно на новеньком автомобиле.

Список серий телешоу Утилизатор с Настей Туман График выхода всех сериалов
Сезон 1
Выпуск 1
Сезон 1 Серия 1
5 августа 2022
Выпуск 2
Сезон 1 Серия 2
5 августа 2022
Выпуск 3
Сезон 1 Серия 3
12 августа 2022
Выпуск 4
Сезон 1 Серия 4
12 августа 2022
Выпуск 5
Сезон 1 Серия 5
19 августа 2022
Выпуск 6
Сезон 1 Серия 6
19 августа 2022
Выпуск 7
Сезон 1 Серия 7
26 августа 2022
Выпуск 8
Сезон 1 Серия 8
26 августа 2022
Выпуск 9
Сезон 1 Серия 9
3 сентября 2022
Выпуск 10
Сезон 1 Серия 10
3 сентября 2022
График выхода всех сериалов
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