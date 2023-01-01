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Постер к 1-му сезону телешоу START SHOW
Киноафиша Сериалы START SHOW Сезоны Сезон 1

START SHOW 18+
Оригинальное название Сезон 1
Количество серий 1
Продолжительность сезона 48 минут
О чем 1-й сезон телешоу «START SHOW»

В 1-м сезоне шоу START SHOW зрители узнают самые свежие новости и аппетитные подробности о культовых проектах российского видеосервиса START. Режиссеры, актеры, кинокритики и другие эксперты приходят в студию Владимира Маркони, чтобы поделиться уникальной информацией о свежих сериях, премьерных фильмах и процессе съемок. Первыми перед зрителями предстанут актеры из сериала «Содержанки», который уже стал своеобразной классикой жанра. Что Дарья Мороз, Владимир Мишуков, Марина Зудина, Сабина Ахмедова и Игорь Миркурбанов думают о своих персонажах? Какие повороты шокируют нас в новом сезоне? И будет ли продолжение проекта?

Список серий телешоу START SHOW График выхода всех сериалов
Сезон 1
Содержанки
Сезон 1 Серия 1
TBA
График выхода всех сериалов
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