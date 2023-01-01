В 1-м сезоне шоу START SHOW зрители узнают самые свежие новости и аппетитные подробности о культовых проектах российского видеосервиса START. Режиссеры, актеры, кинокритики и другие эксперты приходят в студию Владимира Маркони, чтобы поделиться уникальной информацией о свежих сериях, премьерных фильмах и процессе съемок. Первыми перед зрителями предстанут актеры из сериала «Содержанки», который уже стал своеобразной классикой жанра. Что Дарья Мороз, Владимир Мишуков, Марина Зудина, Сабина Ахмедова и Игорь Миркурбанов думают о своих персонажах? Какие повороты шокируют нас в новом сезоне? И будет ли продолжение проекта?