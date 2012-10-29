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Постер к 1-му сезону телешоу Свидание со вкусом
Киноафиша Сериалы Свидание со вкусом Сезоны Сезон 1

Свидание со вкусом 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 29 октября 2012
Год выпуска 2012
Количество серий 20
Продолжительность сезона 16 часов 0 минут
О чем 1-й сезон телешоу «Свидание со вкусом»

В 1-м сезоне шоу «Свидание со вкусом» одинокие джентльмены и дамы отправляются на свидания вслепую, чтобы найти свою единственную вторую половинку. Проект объединяет в себе романтическое реалити-шоу и кулинарный поединок. Ведь цель каждого свидания – поразить своего визави не только обаянием, романтическим настроем и приятной беседой, но и вкусом собственноручно приготовленных блюд. Как гласит народная мудрость, путь к сердцу мужчины частенько пролегает прямо через желудок. Впрочем, в данном случае это можно сказать не только о мужчинах. Какие рецепты выберут герои и каких оценок они удостоятся на этот раз?

Список серий 1-го сезона телешоу «Свидание со вкусом» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Выпуск 1
Сезон 1 Серия 1
29 октября 2012
Выпуск 2
Сезон 1 Серия 2
30 октября 2012
Выпуск 3
Сезон 1 Серия 3
31 октября 2012
Выпуск 4
Сезон 1 Серия 4
1 ноября 2012
Выпуск 5
Сезон 1 Серия 5
2 ноября 2012
Выпуск 6
Сезон 1 Серия 6
5 ноября 2012
Выпуск 7
Сезон 1 Серия 7
3 июня 2013
Выпуск 8
Сезон 1 Серия 8
3 июня 2013
Выпуск 9
Сезон 1 Серия 9
4 июня 2013
Выпуск 10
Сезон 1 Серия 10
5 июня 2013
Выпуск 11
Сезон 1 Серия 11
6 июня 2013
Выпуск 12
Сезон 1 Серия 12
7 июня 2013
Выпуск 13
Сезон 1 Серия 13
10 июня 2013
Выпуск 14
Сезон 1 Серия 14
11 июня 2013
Выпуск 15
Сезон 1 Серия 15
13 июня 2013
Выпуск 16
Сезон 1 Серия 16
14 июня 2013
Выпуск 17
Сезон 1 Серия 17
18 июня 2013
Выпуск 18
Сезон 1 Серия 18
19 июня 2013
Выпуск 19
Сезон 1 Серия 19
20 июня 2013
Выпуск 20
Сезон 1 Серия 20
21 июня 2013
График выхода всех сериалов
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