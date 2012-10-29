В 1-м сезоне шоу «Свидание со вкусом» одинокие джентльмены и дамы отправляются на свидания вслепую, чтобы найти свою единственную вторую половинку. Проект объединяет в себе романтическое реалити-шоу и кулинарный поединок. Ведь цель каждого свидания – поразить своего визави не только обаянием, романтическим настроем и приятной беседой, но и вкусом собственноручно приготовленных блюд. Как гласит народная мудрость, путь к сердцу мужчины частенько пролегает прямо через желудок. Впрочем, в данном случае это можно сказать не только о мужчинах. Какие рецепты выберут герои и каких оценок они удостоятся на этот раз?